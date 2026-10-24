Salerno, alla chiesa dell’Immacolata l’addio a Leonida Primicerio

La magistratura e il mondo delle istituzioni salernitane hanno rivolto l’ultimo saluto a Leonida Primicerio, ex procuratore generale della Corte d’Appello di Salerno. L’alto magistrato è deceduto all’età di 73 anni, lasciando un profondo vuoto nella comunità legale e civile del territorio, servita per oltre quarant’anni con dedizione e rigore.

I funerali si sono svolto questa mattina, sabato 24 ottobre, presso la chiesa dell’Immacolata in Piazza San Francesco a Salerno, dove colleghi, familiari e cittadini si sono stretti per rendergli l’ultimo saluto. Successivamente, la salma sarà tumulata nel cimitero di Nocera Inferiore, città di cui era originario.