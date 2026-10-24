Celano (Forza Italia): «Bracigliano, potenziare i collegamenti con Salerno e S. Severino»

Presentata un’interrogazione in Regione su sollecitazione di studenti e utenti: chiesti più collegamenti pomeridiani e serali, integrazione tra autobus e treni e possibili corse notturne. «Su sollecitazione di studenti e utenti del trasporto pubblico locale, ho presentato un’interrogazione a risposta scritta al Presidente della Giunta regionale, Roberto Fico, e all’assessore ai Trasporti, Mario Casillo, per affrontare le criticità dei collegamenti da e verso il Comune di Bracigliano». Lo dichiara Roberto Celano, consigliere regionale di Forza Italia, che richiama l’attenzione sulle difficoltà segnalate dai cittadini, soprattutto per gli spostamenti verso Salerno nelle ore pomeridiane e serali. Secondo gli orari riferiti dagli utenti, l’ultima corsa diretta da Bracigliano verso il capoluogo sarebbe prevista alle ore 16:15, circostanza che la Regione è chiamata a verificare. «Ho chiesto di valutare il potenziamento delle corse del gestore Leonetti e la possibilità di prolungare fino a Bracigliano la Linea 53 di Busitalia Campania, coordinandola con la Linea 10 e con gli orari ferroviari di Mercato San Severino, per migliorare i collegamenti con entrambi i centri». L’interrogazione sollecita inoltre il coinvolgimento di ACaMIR e la valutazione di eventuali servizi serali e notturni, anche attraverso soluzioni sperimentali ispirate all’esperienza UNISA NIGHT. «Ho raccolto le istanze di studenti e cittadini che chiedono collegamenti più adeguati alle proprie esigenze quotidiane. Ora è necessario individuare soluzioni concrete e sostenibili, affinché Bracigliano non resti penalizzata da un’offerta di trasporto pubblico insufficiente», conclude Celano.