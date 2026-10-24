Nocera Inferiore, vasto incendio in Piazza Trieste e Trento

Un grosso incendio è divampato nei pressi della stazione ferroviaria di Nocera Inferiore, precisamente in un appartamento situato al primo piano di uno stabile in Piazza Trieste e Trento.

​Le fiamme hanno generato una densa coltre di fumo che si è rapidamente propagata all’interno della tromba delle scale, rendendo particolarmente complesse le operazioni di soccorso e di evacuazione degli inquilini. Alcuni residenti, per sfuggire al fumo, si sono rifugiati sui balconi dell’edificio in attesa di essere messi in salvo.

​Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, giunti sul posto con le squadre del distaccamento locale e del distaccamento di Sarno oltre a 2 autobotti per il rifornimento idrico, 2 autoscale per il recupero delle persone bloccate ai piani superiori e

​1 carro bombole per garantire il ricambio d’aria degli operatori impegnati all’interno dello stabile.

​Sul posto sono presenti anche i Carabinieri per i rilievi e la gestione dell’ordine pubblico, unitamente ai sanitari del 118. Si registrano alcune persone colte da malore a causa delle inalazioni di fumo o dello spavento; al momento non sono note le generalità né il quadro clinico dettagliato dei coinvolti.

​La situazione è in costante evoluzione e le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area sono tuttora in corso