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Provincia Nocera Inferiore

Nocera Inferiore, vasto incendio in Piazza Trieste e Trento

  • Ottobre 24, 2026
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Nocera Inferiore, vasto incendio in Piazza Trieste e Trento

Un grosso incendio è divampato nei pressi della stazione ferroviaria di Nocera Inferiore, precisamente in un appartamento situato al primo piano di uno stabile in Piazza Trieste e Trento.
​Le fiamme hanno generato una densa coltre di fumo che si è rapidamente propagata all’interno della tromba delle scale, rendendo particolarmente complesse le operazioni di soccorso e di evacuazione degli inquilini. Alcuni residenti, per sfuggire al fumo, si sono rifugiati sui balconi dell’edificio in attesa di essere messi in salvo.
​Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, giunti sul posto con le squadre del distaccamento locale e del distaccamento di Sarno oltre a 2 autobotti per il rifornimento idrico, 2 autoscale per il recupero delle persone bloccate ai piani superiori e
​1 carro bombole per garantire il ricambio d’aria degli operatori impegnati all’interno dello stabile.
​Sul posto sono presenti anche i Carabinieri per i rilievi e la gestione dell’ordine pubblico, unitamente ai sanitari del 118. Si registrano alcune persone colte da malore a causa delle inalazioni di fumo o dello spavento; al momento non sono note le generalità né il quadro clinico dettagliato dei coinvolti.
​La situazione è in costante evoluzione e le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area sono tuttora in corso

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