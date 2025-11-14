Salerno 2010, festeggia i 15 anni con l'Ad Pagano - Le Cronache Salerno
Salerno 2010, festeggia i 15 anni con l’Ad Pagano
A Sarno la Marcia della Gentilezza
Vassallo: domani a Salerno un flash mob per il colonnello Cagnazzo
Lollobrigida : Cirielli il miglior candidato per la Campania
  • Novembre 14, 2025
  • 0
  • 113
  • 1 Min Read
Con qualche giorno di ritardo, ampiamente giustificato ,il Salerno Club 2010 ha festeggiato i 15 anni di attività
Ad onorare l’evento , unitamente al Presidente Orilia ed ai soci del club, c’era anche l’amministratore delegato della US Salernitana 1919 Umberto Pagano
Invitato dal sodalizio di via Luigi Cacciatore, Il dottor Pagano, accompagnato dal Responsabile della comunicazione Alfonso Avagliano e dallo Slo Antonio Ianniello, in un’ottica serena positiva e costruttiva, si è confrontato con i tifosi presenti nella speranza comune di un’immediata risalita della squadra granata in serie B
Presenti anche gli amici tifosi dei clubs di Campagna e San Antonio di Pontecagnano
Al termine dell’informale chiacchierata, taglio della torta e brindisi portafortuna in onore della Salernitana e del Salerno Club 2010

