Pontecagnano. Sede comunale usata per la campagna elettorale

Di Erika Noschese

Un messaggio WhatsApp inoltrato, contenente un invito a un evento elettorale in un locale comunale, scatena la polemica a Pontecagnano Faiano. L’accusa arriva dal consigliere comunale di opposizione e capogruppo di Città Pubblica, Giuseppe Bisogno, che denuncia un presunto “schiaffo ai cittadini e all’istituzione” da parte dell’attuale sindaco, Giuseppe Lanzara. Il caso ruota attorno all’utilizzo dell’immobile noto come ex Roxy, struttura che, secondo quanto confermato anche da fonti istituzionali, ospita attualmente la Sede dei Servizi Sociali e del Piano di Zona del Comune. Il messaggio WhatsApp (riportato in foto nel post di Bisogno e inviato presumibilmente dal Sindaco Lanzara, come denunciato dall’opposizione) invitava a un incontro elettorale con due candidati al consiglio regionale alle ore 16:30 presso l’ex Roxy. Il testo precisava anche la distribuzione di “materiale elettorale” durante l’occasione, subito dopo la visita del Vescovo. Nel suo post sui social intitolato “IL COMUNE È DI TUTTI”, il consigliere Giuseppe Bisogno non usa mezzi termini: “Oggi abbiamo toccato il fondo: il sindaco ha organizzato e promosso un evento elettorale all’interno dell’ex Roxy, sede delle Politiche Sociali per la quale si paga il fitto con i soldi dei cittadini. Una scelta che denota la totale assenza di senso istituzionale da parte del sindaco Lanzara”. Bisogno sottolinea come le sedi comunali debbano rimanere “luoghi neutrali, sacri nel loro servizio quotidiano alla comunità”, accusando il Sindaco di aver trasformato l’ufficio in un “palcoscenico per la propaganda di parte”, calpestando il “confine netto tra l’attività amministrativa e la campagna elettorale”. La conclusione del capogruppo di Città Pubblica è un richiamo diretto: “Il Comune è la casa di tutti i cittadini di Pontecagnano Faiano, non il comitato elettorale del Sindaco”. La denuncia ha immediatamente acceso il dibattito politico locale, sollevando interrogativi sulla correttezza e l’opportunità di utilizzare spazi destinati a servizi essenziali per attività di mero proselitismo politico-elettorale. Non è la prima volta che si discute dell’uso di strutture pubbliche in periodo elettorale, ma l’utilizzo di una sede dedicata ai servizi sociali – specialmente in un momento di alta sensibilità per le politiche di sostegno alla comunità – aggiunge un elemento di gravità alla polemica. Al momento, non risulta una replica ufficiale o una smentita da parte del Sindaco Giuseppe Lanzara in merito all’organizzazione dell’evento o all’utilizzo della sede comunale.