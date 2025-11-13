A Sarno la Marcia della Gentilezza - Le Cronache Provincia
A Sarno la Marcia della Gentilezza
Vassallo: domani a Salerno un flash mob per il colonnello Cagnazzo
Lollobrigida : Cirielli il miglior candidato per la Campania
Il cardinale Parolin a Pontecagnano
Si è svolta ieri mattina la Marcia della Gentilezza, promossa dal Comune di Sarno in occasione della Giornata Mondiale dedicata ai gesti di cura, ascolto e attenzione verso gli altri. La giornata si è aperta con i saluti istituzionali del Sindaco Francesco Squillante e dell’Assessore all’Istruzione e Gentilezza, Giuliana Morosini. Dopo i saluti istituzionali, il corteo, partito da Piazza della Cittadinanza Attiva, di fronte all’Ufficio del Giudice di Pace, ha attraversato le principali strade della città. La marcia si è conclusa in Piazza Cinque Maggio, dove gli studenti del Liceo “Tito Lucrezio Caro”, dell’Istituto Superiore “Enrico Fermi”, dell’Istituto Superiore “Cuomo-Milone” e dell’Istituto Profagri hanno dato lettura e consegnato al Sindaco Francesco Squillante il “Manifesto della Gentilezza”, una vera e propria guida per vivere la gentilezza come valore quotidiano e fondamento delle relazioni umane. “Guardandovi oggi – ha detto il Sindaco rivolgendosi agli studenti – vedo il futuro della nostra città: un futuro fatto di attenzione e di piccoli gesti che la tengono unita. La gentilezza è una parola sola, ma racchiude una forza immensa: quella dell’ascolto, della cura e del coraggio.” “Un grazie alle dirigenti scolastiche e a tutti gli insegnanti che, con passione, ogni giorno seminano gentilezza tra i banchi, insegnando non solo le materie, ma anche il rispetto e la cura dell’altro. Un ringraziamento va anche ai commercianti della nostra città, che hanno partecipato a questa giornata esponendo nelle loro vetrine frasi e pensieri sulla gentilezza,” ha concluso il Sindaco.

