Salernitani doc, premio a eccellenze della città

In un affollatissimo salone di rappresentanza dell’Associazione Salernitani Doc – presieduta da Massimo Staglioli – si è svolta la conferenza stampa di presentazione dell’annuale manifestazione. Prima di presentare il programma della 17° edizione si è voluto rappresentare ai presenti intervenuti, le linee guida dell’Associazione Salernitani Doc nata – si è detto – nello spirito della solidarietà e che ogni anno individua persone che hanno a cuore la città e come tali hanno dato, con la loro attività, un valore aggiunto, non solo perché nativi di Salerno, ma anche solo radicati nel tessuto cittadino, poiché nati in provincia e quindi di adozione, secondo quanto voluto dal presidente Staglioli che ha riconosciuto l’attestazione di “Salernitano Doc di Adozione” a questi ultimi. L’Associazione Salernitani Doc – è stato ricordato – non è soltanto l’organizzazione della manifestazione annuale, ma anche promotrice di diverse iniziative rivolte a tre grandi ambiti: solidarietà ed inclusione sociale, cultura e diritti, salute e prevenzione. In questi tre ambiti nel corso dell’anno sono state svolte diverse attività, tra cui quella presso la Caserma D’Avossa di Torrione, in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità; affrontato il triste e dilagante fenomeno del femminicidio al Liceo Galilei-Di Palo; sempre con i liceali del “Galilei-Di Palo” si è tenuto il convegno “Etica e correttezza dello sportivo: fair play e doping”; attività di partenariato nel progetto “Salute accessibile e prevenzione sociale” dibattendo con il prof. Jacopo Troisi, nelle scuole di Salerno e Provincia, la campagna sull’obesità in età pediatrica. La sede dell’associazione ha ospitato un convegno sull’affettività dei detenuti – delicata tematica dibattuta dal prof. Gaetano Galderisi con l’intervento di don Luigi Merola. Insomma un’associazione, secondo quanto rappresentato, sempre in fermento. Nel prendere la parola il presidente Massimo Staglioli ha voluto anticipare ai presenti alcuni dei nomi tra i 170 destinatari – tra Salernitani Doc e di Adozione – che lunedì riceveranno la pergamena: il Prefetto Vincenzo Roca; il Generale di Corpo d’Armata Carabinieri Aldo Iacobelli; il Colonnello dell’Esercito Ing. Mariarosaria Dell’Osso; la giornalista Rai-Sport Monica Matano; il Rettore dell’Unisa Virgilio D’Antonio; la politologa Sara Pantuliano, Top Manager di una società londinese; Andrea Prete. Presidente Unioncamere; Antonio Sada, Presidente Confindustria Salerno; Geppino Afeltra, imprenditore e produttore discografico e televisivo; l’Avv. Giovanni Falci, penalista. Insomma in tanti si porteranno nel Salone dei Marmi del Comune di Salerno lunedì 27 con inizio alle ore 16. Interverranno, oltre al Presidente dell’Associazione Salernitani Doc Massimo Staglioli, il Sindaco di Salerno, Arch. Vincenzo Napoli, l’Arcivescovo di Salerno Mons. Andrea Bellandi, il Presidente Nazionale del Movimento Cristiano Lavoratori dott. Alfonso Luzzi e la sia vice l’Avv. Maria Rosaria Pilla, nonché Presidente provinciale del M.C.L. Nicola Castorino