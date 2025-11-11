Salernitana, Villa rassicura tutti dal Ruggi: Ho la testa dura

“È stata una brutta botta ma ho la testa dura e sto bene! Grazie a tutti per l’affetto ricevuto, mi avete cercato in tanti! Un ringraziamento speciale al personale medico e infermieristico del Ruggi. Ci vediamo presto, forza Salernitana“.

E’ stato questo il messaggio – postato attraverso i social – che Luca Villa ha voluto indirizzare, direttamente dall’ospedale “Ruggi” di Salerno”, ai tifosi granata, dopo aver rassicurato i propri familiari, per i momenti di autentico terrore che si sono vissuti nelle battute iniziali del match all’Arechi tra Salernitana e Crotone.