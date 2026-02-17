Salernitana, tregua tra Faggiano e Raffaele

di Marco De Martino

SALERNO – La Salernitana prova a resettare e ripartire. Non prima di un chiarimento, faccia a faccia, tra i protagonisti di una pagina da cancellare al più presto. Ieri pomeriggio il direttore sportivo Daniele Faggiano, l’allenatore Giuseppe Raffaele ed i calciatori granata si sono guardati negli occhi ed hanno parlato, analizzato e provato a spiegare quanto avvenuto nel derby di sabato scorso contro la Cavese. Ovviamente non è dato sapere cosa i protagonisti della vicenda si siano detti ma dallo spogliatoio trapela che tutti abbiano manifestato la ferma intenzione di voltare pagina per il bene della Salernitana e di ripartire con ancora maggiore grinta e voglia di cambiare le cose in meglio, a cominciare dalla sfida di domenica prossima contro il Monopoli. Un match che, per l’ennesima volta, rappresenterà un crocevia importante per la Salernitana ed in particolare per il tecnico Raffaele il quale, come accaduto in occasione della gara contro il Casarano, si giocherà la permanenza sulla panchina granata. E ieri è cominciata, con un giorno d’anticipo rispetto alla tabella di marcia, la settimana lavorativa che porterà alla partita contro i biancoverdi pugliesi. Un percorso che, per la verità, non è iniziato nel migliore dei modi per la Salernitana. La battaglia del derby ha infatti provocato diverse “vittime”, con l’infermeria granata che è tornata a riempirsi. Ismail Achik, Emmanuel Gyabuaa e Juan Ignacio Molina sono stati costretti a ricorrere ad un allenamento differenziato a causa di alcuni problemi di natura fisica. Achik risente ancora di qualche noia muscolare riportata con il Casarano, Gyabuaa del colpo alla coscia subito nel derby e Molina di un trauma alla caviglia. Tutti e tre hanno comunque buone possibilità di rientrare in tempo per domenica, così come Luca Villa che ieri non ha partecipato alla seduta a causa di un attacco influenzale. Poche speranze di recupero invece per Antonucci, Boncori e Inglese i quali hanno proseguito il loro programma atletico differenziato. Da escludere la presenza di Carriero che sta svolgendo terapie e che rientrerà non prima di un mese. Oggi si replica, sempre al Mary Rosy, a partire dalle ore 11.