Salernitana tra rassegnazione e delusione

SALERNO Salernitana in serie B, il giorno dopo. Mentre in città, in un’aria di rassegnazione mista a delusione, tutti attendono le prime mosse ufficiali del presidente Danilo Iervolino per comprendere quali potranno essere gli scenari futuri in casa granata, è tornato a parlare il Direttore Generale Walter Sabatini, il quale, sempre attraverso il proprio profilo ufficiale Instagram ha pubblicato un post nel quale compare il testo del coro, intonato dagli ultras granata sulla melodia di ‘Maledetta Primavera’, “Che importa se…”. ed una breve lettera aperta nella quale esprime tutto il proprio rammarico per quanto è accaduto in questa annata a dir poco disastrosa ma anche per non aver potuto dare quanto avrebbe voluto a causa delle sue precarie condizioni di salute: «Già ieri sera -si legge nel post di Sabatini- con il maturare del risultato a Frosinone, un dolore lancinante si è fatto strada dentro di me e oggi si ripropone puntuale, condiviso certamente con il popolo salernitano, anche se oggi sta declinando in qualcosa se possibile peggiore, un sentimento di implacabile vergogna e senso di colpa e maledico gli incidenti che mi hanno tenuto lontano da Salerno dove avrei potuto e dovuto accompagnare calciatori e allenatori in questo terribile percorso, Salerno però ripartirà in virtù dell’impatto emotivo che i salernitani sapranno creare per sostenere la squadra che sarà», ha concluso il dg granata Walter Sabatini.