Salernitana, suicidio col Cerignola

Le decisioni arbitrali, i troppi impegni ravvicinati, qualche errore di troppo, la legge dei grandi numeri. Certo, ma che rammarico. Avanti di due gol a venti minuti dalla fine, la Salernitana non è riuscita a centrare quella che sarebbe stata la sesta e meritata vittoria consecutiva. Anzi, in pieno recupero è arrivata la clamorosa beffa con l’Audace Cerignola che ha così espugnato l’Arechi al termine di una partita davvero ricca di episodi. L’espulsione di Capomaggio ha rovinato i piani della Salernitana ma anche alcune scelte del tecnico questa volta hanno convinto poco. Non tanto quelle iniziali ma quelle a gara in corso. Sicuramente gli episodi hanno inciso, come il rigore, ma restano diversi aspetti su cui riflettere e lavorare. La squadra di Raffaele è partita bene, con grande ritmo ed aggressività e ha avuto la bravura di sbloccare subito il risultato con una perla di Ferraris a chiudere una bella manovra corale ed avvolgente. Proprio in fase offensiva, la Salernitana di Raffaele anche contro l’Audace Cerignola ha confermato di essere in netta crescita. Capomaggio troneggia e detta legge a centrocampo, recuperando palloni e sfornando assist per i compagni. De Boer ha confermato i progressi mentre Ubani a destra ha dato grande corsa e fisicità. Il vero problema della prima frazione è stato che i granata non sono riusciti a chiudere subito il match, non concretizzando diverse occasioni importanti con Ubani e con lo stesso Capomaggio. Due gol annullati, per fuorigioco e per una manata di Ferrari ad un avversario, hanno rallentato la festa dell’Arechi. Il gol del raddoppio più che meritato è arrivato, dopo un’altra occasione non concretizzata da De Boer a inizio ripresa e con Frascatore di testa, al 54’ su cross perfetto di Villa, Tascone di testa ha segnato il classico gol dell’ex. Se in fase offensiva la Salernitana ha convinto, in fase difensiva la squadra di Raffaele ha concesso troppo anche in questa partita. Dopo il gol di Ferraris, infatti, Cuppone ha impensierito Donnarumma due volte così come Vitale di testa. L’espulsione di Capomaggio per doppia ammonizione e il gol di Emmausso, nel giro di due minuti hanno complicato una partita che sembrava in discesa. L’Audace Cerignola ha cinto d’assedio l’area di rigore della Salernitana con Raffaele ha affidato ad Inglese ed Achik nel finale il compito di far salire la squadra ed allentare la pressione. Un po’ per la stanchezza, un po’ per l’inferiorità numerica, però i granata si sono chiusi troppo e la beffa è arrivata su un rigore dubbio trasformato da Emmausso. In pieno recupero è arrivato poi l’errore di Frascatore a completare la prima giornata amara di questa stagione.

SALERNITANA (3-5-2); Donnarumma; Coppolaro, Golemic, Frascatore; Ubani, Tascone (62’ Quirini), Capomaggio, De Boer (62’ Varone), Villa (81’ Achik); Ferraris (81’ Inglese), Ferrari (72’ Anastasio). A disposizione: Brancolini, Knezovic, Matino, Iervolino, Di Vico, Boncori. All. Raffaele

AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Greco; Todisco, Martinelli (83’ Cocorocchio), Visentin; Vitale, Paolucci (59’ Emmausso), Bianchini (83’ D’Orazio), Cretella, Russo (72’ Dabizas); Cuppone, Gambale (92’ Gasbarro). A disposizione: Fares, Iliev, Ligi, Ballabile, Moreso, Spaltro, Ianzano, Ruggiero, Labranca, Parlato. All. Maiuri

ARBITRO: Tona Mbei di Cuneo (Pilleri di Cagliari-Mallimaci di Reggio Calabria. IV Uomo: Maresca di Napoli FVS: Robilotta di Sala Consilina)

MARCATORI: 9’ Ferraris, 54’ Tascone, 70’, 89’ su rigore Emmausso (A), 96’ Cuppone (A)

NOTE: Spettatori presenti 11026 (quota abbonati 5289), 210 dei quali provenienti da Cerignola. Ammoniti: Greco (A), Ferrari (S), Visentin (A), Donnarumma (S), Golemic (S). Espulsi gli allenatori Maiuri e Raffaele (A), al 70’ Capomaggio (S) per doppia ammonizione. Calci d’angolo 4-7 per l’Audace Cerignola. Recupero 3’+2’pt, 8’+2’st.

PRIMO TEMPO

9’ Azione corale dei granata: palla a Ferraris che si accentra e con un tiro a giro sblocca il risultato

23’ Cross di Tascone, Ferrari gira di testa ma per Greco non ci sono problemi e blocca

27’ Schema su punizione: Cuppone trova la risposta di Donnarumma

28’ L’azione continua, Vitale va di testa ma il portiere granata salva

33’ Ancora Cuppone pericoloso: ancora Donnarumma dice no e mette in angolo

38’ Azione personale di Capomaggio che serve Ubani che trova la risposta di Greco, poi sul prosieguo Tascone spreca

40’ Capomaggio per Ferrari, che trova il tocco di un difensore, Villa segna ma è fuorigioco

44’ Ferraris per Capomaggio, tiro dall’altezza del dischetto respinto da un difensore

46’ Ferrari a Ferraris che con un gran tiro trova il raddoppio: ma il gol è annullato

SECONDO TEMPO

48’ Capomaggio inventa per De Boer che trova la risposta di Greco che salva in corner

49’ Sul corner, Frascatore va di testa e sfiora il raddoppio

54’ Cross di Villa, inserimento di Tascone che di testa segna il 2-0

60’ Occasione Cerignola: ci prova Cuppone, palla che esce di poco

70’ Cross dalla sinistra, conclusione di Emmausso che accorcia le distanze

74’ Donnarumma si riscatta subito con due miracoli a stretto giro prima su Cuppone e poi su Cretella

89’ L’Audace Cerignola trova il gol del 2-2 su calcio di rigore

93’ Bordata di Anastasio, Greco salva in corner

96’ Errorre di Frascatore che perde palla e Cuppone segna il terzo gol