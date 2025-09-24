Simona Ventura e il marito perseguitati dallo stalker: "Minacciati di morte in 200 messaggi" - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Caffè Motta sostiene il progetto contro il bullismo
Coppa Italia, Venezia e Parma agli ottavi di finale
Attacco alla Flotilla, tornano i cortei pro Pal: a Torino occupati binari stazione Porta Susa
Salernitana, suicidio col Cerignola
Ultim'ora Nazionale

Simona Ventura e il marito perseguitati dallo stalker: “Minacciati di morte in 200 messaggi”

  • Settembre 24, 2025
  • 0
  • 108
  • 2 Min Read
Simona Ventura e il marito perseguitati dallo stalker: “Minacciati di morte in 200 messaggi”

(Adnkronos) – Messaggi inquietanti, minacciosi e soprattutto incessanti, che per due anni hanno perseguitato Simona Ventura e il marito, il giornalista Giovanni Terzi. A raccontare nei dettagli la scioccante esperienza è lo stesso Terzi che, ospite questo pomeriggio di Gianluigi Nuzzi a 'Dentro la Notizia' su Canale 5, ha raccontato l'esperienza di uno stalker che per anni ha perseguitato con minacce di morte e insulti di ogni genere sui social lui e la moglie Simona Ventura. "Dall'inizio del 2023 i messaggi vocali sul mio Instagram in privato sono stati più di 200, con minacce di morte, penso che si possa parlare di stalking", spiega il giornalista. "Io non guardo mai i messaggi privati, ma un giorno mi sono accorto di questi quaranta vocali mandati da uno sconosciuto in privato – ha detto Terzi -. Per lo più inizialmente legati alla persona di Simona, definita 'di Satana, che deve morire sul rogo, che farà una brutta fine'. Poi ha iniziato a mandare ingiurie anche a me. L'avevamo segnalato, si è fermato qualche mese e poi ha ripreso". Nuzzi manda allora in onda alcuni audio dello stalker, nei quali la conduttrice viene definita come il 'boss' di una fantomatica setta, ma "presto o tardi sarete tutti morti". Nel corso della puntata Terzi rivela che i messaggi continuano ad arrivare anche 'in diretta': "Ora è offeso perché la polizia postale l'ha individuato", spiega. Raccontando anche come ha reagito ai messaggi Simona Ventura: "E' colpita da questa cosa, perché uno può dire che è matto, ma un matto può venire sotto casa e buttarti addosso l'acido – scandisce il giornalista -. Lei ha detto che se lo vede gli dà due sberle, perché lei è così". Ma alla fine "ci è sembrato naturale denunciare, io credo nella giustizia e nel lavoro eccezionale della polizia postale".  —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025