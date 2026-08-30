Cavese, mister Masitto suona la carica per il derby

di Francesco De Pisapia CAVA DE’ TIRRENI – La Ca- vese, come programmato da inizio stagione, ha già ri- preso ieri mattina gli allena- menti presso lo stadio ” Simonetta Lamberti” men- tre domani, considerando la pausa odierna domenicale, si sposterà verso il campo sportivo “Alba Cavese” nella frazione Santa Lucia di Cava per la preparazione dell’at- teso derby contro la Salerni- tana. Esordio casalingo vittorioso per i metelliani nel “Friday night” dopo la scoppola di Bari che aveva di negativo solamente il risul- tato ma non la prestazione dei primi sessanta minuti. Ieri invece la squadra schie- rata con il 3-5-2 con gli ele- menti cardini (Awua, Visconti e Orlando) posizio- nati nelle zone di loro mag- giore competenza, non ha dato scampo all’Audace Ce- rignola che, nonostante il pari raggiunto nella ripresa, ha dovuto subire il vee- mente ritorno dei metelliani che non hanno concesso più nulla agli ospiti che pur ave- vano tenuto bene il campo nella prima frazione di gioco. I metelliani hanno sciorinato una buona pre- stazione con una manovra molto più fluida nella ri- presa anche se con qualche sbavatura come in occa- sione delle rete degli avver- sari. Dello stesso avviso, il tecnico Cristiano Masitto (foto tratta dal profilo face- book di cavesecalcio) che, al

debutto in gare ufficiali da- vanti al proprio pubblico, ha ben nascosto la propria sod- disfazione per la vittoria elargendo si un sorriso ma con compostezza, mo- strando un vero e proprio aplomb in stile british: “Bisogna fare innanzitutto i complimenti alla squadra perchè proprio sull’1-1 i ra- gazzi potevano disunirsi ed invece non lo hanno fatto. Sono rimasti compatti e sono andati nuovamente in avanti. Quel gol avrebbe po- tuto ammazzarci dal punto

di vista psicologico dato che venivamo da un periodo un po’ particolare come la sconfitta di Bari e dunque la rete subita avrebbe potuto crearci grosse difficoltà. La squadra invece ha reagito bene ed ha fatto secondo me una grande partita. La vitto- ria credo sia meritata e che sia stata una vittoria da squadra perchè dopo, le so- stituzioni, ci hanno consen- tito di mantenere quella intensità alta necessaria ad allungare il ritmo ed a tro- vare la vittoria. Questa è la

strada che a me piace per- correre. Ci fa piacere aver regalato questa soddisfa- zione alla società ed ai tifosi che ci tenevano tanto e credo che i ragazzi stasera meritino un applauso. E’ stata una vittoria cercata e voluta da tutto il gruppo per- chè chiunque è entrato ha dato l’anima come avevo chiesto prima della gara. Non era abbattuto dopo Bari e non sono esaltato dopo stasera perchè bisogna es- sere equilibrati. Noi veni- vamo da due gare ufficiali