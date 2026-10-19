Salernitana, riconfermato Serse

Serse Cosmi interviene per fare chiarezza su quanto accaduto al termine della gara di sabato sera, quando, dopo la conferenza stampa post-partita, si è verificato un confronto dai toni accesi con un giornalista. Il tecnico della Salernitana, attraverso una dichiarazione ufficiale, riconosce di aver avuto una reazione inadeguata, esprime il proprio rammarico e invita tutto l’ambiente granata a ritrovare serenità e compattezza.

«Il calcio è una passione travolgente. Con questo spirito, desidero fare chiarezza sugli eventi seguiti alla gara di sabato sera», esordisce l’allenatore, spiegando come la delusione per il risultato e l’adrenalina del momento abbiano contribuito ad alimentare la tensione.

Cosmi non nasconde il proprio carattere istintivo, che da sempre contraddistingue il suo modo di vivere il calcio, ma riconosce che la passione non può giustificare determinate reazioni. «Come molti sanno, vivo con istintività ed enorme passione il mio lavoro, specialmente in una piazza unica e calorosa come Salerno. Questa intensità è la mia forza ma riconosco che in alcuni casi può portare a reazioni che dovrebbero essere differenti».

Il tecnico fa riferimento anche alle difficoltà affrontate nelle ultime settimane, segnate, secondo quanto dichiarato, da attacchi personali e da un clima di tensione percepito già durante la partita. Circostanze che, tuttavia, non intende utilizzare come giustificazione per quanto accaduto.

«Accetto la piena responsabilità di aver risposto in modo inadeguato», sottolinea Cosmi, richiamando l’importanza del rispetto e dei valori sportivi anche nei momenti di maggiore pressione.

Parole di rammarico vengono rivolte anche alla proprietà e alla società granata, che l’allenatore ribadisce di essere orgoglioso di rappresentare. L’auspicio è che l’episodio possa considerarsi definitivamente chiuso, evitando ulteriori polemiche e riportando l’attenzione esclusivamente sulle questioni di campo.

«È fondamentale che il focus torni interamente sul campo e che tutti — staff, squadra, tifosi, giornalisti e dirigenti — tornino a confrontarsi con rispetto. Il dialogo è legittimo, sacrosanto, purché sia sempre costruttivo e mai divisivo».

Un messaggio distensivo, dunque, con il quale Cosmi prova a ricompattare l’ambiente in una fase delicata per la Salernitana. L’obiettivo è superare le tensioni, recuperare un clima di maggiore serenità e concentrare ogni energia sul percorso sportivo della squadra.

«Con l’impegno di tutti verso la costituzione di un clima più sereno, possiamo raggiungere i nostri obiettivi e costruire qualcosa di importante per la Salernitana ed i suoi meravigliosi sostenitori. Ripartiamo e guardiamo al futuro con fiducia ed energia positiva», conclude l’allenatore granata.