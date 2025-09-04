Salernitana, Raffaele si coccola i nuovi - Le Cronache Salernitana
Salernitana, Raffaele si coccola i nuovi
Salernitana, Raffaele si coccola i nuovi

  • Settembre 4, 2025
di Marco De Martino

SALERNO – In attesa di piazzare la classica ciliegina sulla torta con l’ingaggio dell’ex centrocampista del Monza Josè Machin, per il quale si attende la cessione di Tongya al Gençlerbirliği e l’ok all’operazione da parte di patron Iervolino, ieri è stata giornata di nuovi arrivi in casa Salernitana. Nel primo pomeriggio hanno fatto capolino in città il poker di acquisti piazzato dal ds Faggiano nell’ultimo giorno di mercato. I primi ad arrivare in sede sono stati i giovani Quirini e Ferraris, prelevati rispettivamente da Milan e Pescara: “E’ un onore per me giocare in una piazza ed in uno stadio del genere -ha detto l’attaccante che ha scelto la casacca numero 80- alla prima convocazione in A (con il Monza nda) fui impressionato dal calore dell’Arechi, tutto bello. Non vedo l’ora di segnare in questo magnifico stadio”. “E’ un onore giocare a Salerno, in Italia piazze così ce ne sono veramente poche -ha aggiunto il laterale destro- a me impressionò tantissimo ad Empoli il 14 maggio un esodo di ottomila tifosi, qualcosa da fuori di testa. Sono molto contento di essere qui, anch’io spero di segnare e vincere”. Pochi minuti dopo dalla vicina Avellino è arrivato il difensore Frascatore: “Non vedo l’ora di iniziare, ho tanta voglia, sono felice di essere qui”, ha telegrafato il mancino. Infine è finalmente approdato in città il centrocampista Mattia Tascone: “Un saluto a tutta Salerno, sono prontissimo, non vedo l’ora”, ha affermato con un gran sorriso il pupillo di mister Raffaele. Ovviamente Quirini, Frascatore, Ferraris e Tascone ieri pomeriggio hanno partecipato alla ripresa degli allenamenti della Salernitana dopo i due giorni di riposo concessi da mister Raffaele. Il gruppo ha aperto la seduta con un lavoro in palestra, seguito da esercitazioni sul possesso palla e partitine in campo. Morale alto per la fine del mercato e per il successo ottenuto a Cosenza domenica scorsa. La preparazione riprenderà oggi alle 10 sempre al Mary Rosy.

