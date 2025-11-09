Salernitana, Raffaele punta sul tridente - Le Cronache Salernitana
Salernitana

Salernitana, Raffaele punta sul tridente

  • Novembre 9, 2025
  • 0
  • 126
  • 2 Min Read
di Marco De Martino

SALERNO – Meno uno a Salernitana-Crotone. E’ tempo di scelte, dunque, per mister Giuseppe Raffaele che potrà finalmente contare, dopo un paio di mesi trascorsi in emergenza, sull’intero organico a propria disposizione. Ci sarà de Boer, che inizierà dalla panchina, ma la vera novità sarà rappresentata dal ritorno tra i titolari di Eddy Cabianca. Il jolly presidierà la corsia destra in un centrocampo che sarà completato dal rientrante Capomaggio, reduce dallo stop per squalifica, e dagli inamovibili Tascone e Villa. Nonostante i numeri siano negativi, il tecnico si affiderà nuovamente al tridente pesante formato da Inglese, ferrari e, in appoggio, da Ferraris. Da quando questo sistema di gioco è stato varato, i due bomber sono andati a segno solo la prima volta, nel derby contro la Cavese, mentre l’ex Pescara è sempre rimasto a secco da quando interpreta il ruolo di fantasista. Ma tant’è. Raffaele ha fiducia nel tridente a maggior ragione ora che potrà contare nuovamente su un tassello importante come Cabianca, che potrà coprire loro le spalle in fase di ripiegamento, ma anche cartucce da sparare a gara in corso come Liguori e lo stesso de Boer. Il trio difensivo davanti a Donnarumma, formato da Matino, Golemic e Anastasio, sarà confermato. Ieri mattina la Salernitana ha svolto il penultimo allenamento pre-Crotone. Gli uomini di mister Raffaele hanno aperto la seduta con un’attivazione tecnica seguita da un focus sulla tattica e partita a tema. La rifinitura è fissata per stamattina alle 10:30, sempre al Mary Rosy dopo la quale Raffaele diramerà la lista dei convocati. Per quanto concerne la prevendita, il dato fatto segnare ieri dal report è in linea con quello delle ultime uscite casalinghe dei granata: sono stati infatti venduti 4.000 biglietti che, sommati ai 5.289 portano il dato spettatori già a quota diecimila con ancora più di un giorno a disposizione dei tifosi per acquistare il tagliando.

