Lucia Pagano (A Testa Alta): i temi cruciali da rilanciare
L’impegno storico e radicato di Lucia Pagano, nota dirigente sindacale, si traduce oggi in una nuova sfida: la candidatura al Consiglio Regionale della Campania, con l’obiettivo di rappresentare concretamente le istanze della comunità dell’Agro Nocerino-Sarnese, della provincia di Salerno e dell’intera Regione.

 

Qual è il suo biglietto da visita?

“Con oltre quarant’anni di esperienza sindacale alle spalle, come operaia, rappresentante aziendale, e oggi dirigente sindacale, mi presenta alle elezioni con un progetto politico fondato su temi che mi vedono impegnata, da sempre, in prima linea: lavoro stabile e qualificato, tutela dei diritti e della dignità della persona, servizi pubblici accessibili, valorizzazione del territorio, dell’ambiente e delle infrastrutture”.

 

Come spiega questo passaggio dal sindacato alla politica?

“Non ho mai pensato di sostituire la mia lunga attività sindacale con la politica. Chi vive il sindacato in modo autentico si mette a servizio dei lavoratori e, quindi, della società intera. La politica, intesa nell’accezione nobile in cui ho sempre creduto, deve fare lo stesso”.

 

Lei vanta esperienza, qual è la sua visione per i giovani?

“Le istituzioni, le imprese, le agenzie educative devono collaborare per creare condizioni strutturali solide, offrendo un piano di sviluppo serio e competitivo che valorizzi le competenze dei nostri giovani, riconosca certezze ai lavoratori, protegga chi è più vulnerabile e renda vivibile il nostro territorio”.

 

Per che cosa s’impegna in questa tornata elettorale?

“Mi candido nella lista “A testa alta” a sostegno di Roberto Fico presidente, per continuare il grande lavoro del presidente Vincenzo De Luca e per rilanciare su alcuni temi criciali, quali lavoro, sanità, trasporti, agricoltura”.

 

 

 

