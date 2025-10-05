Salernitana, Raffaele: Dobbiamo crescere ancora - Le Cronache Salernitana
Edicola

Notizie Flash!

Martusciello, “lodo Cirielli per la Campania? Non so nulla”
Napoli-Genoa 2-1, rimonta azzurra con Anguissa e Hojlund
Salerno: con l’auto sfonda il ristorante a Fuorni
Prosperi (Cavese): “Peccato, meritavamo di più.
Salernitana

Salernitana, Raffaele: Dobbiamo crescere ancora

  • Ottobre 5, 2025
  • 0
  • 115
  • 2 Min Read
Salernitana, Raffaele: Dobbiamo crescere ancora

Giuseppe Raffaele ha commentato con equilibrio la vittoria della Salernitana nel derby con la Cavese, sottolineando la solidità del gruppo e la necessità di proseguire nel percorso di crescita.

“Una vittoria importante, al di là della classifica – ha dichiarato l’allenatore granata –. Segniamo con continuità, riusciamo a trovare il gol anche contro difese ben organizzate come quella di oggi. Dobbiamo però lavorare su alcune situazioni che ancora concediamo agli avversari, sia a livello tattico generale che individuale”.

Raffaele ha evidenziato i progressi nel gioco e la varietà di soluzioni offensive:

“Nel primo tempo abbiamo creato almeno sei o sette occasioni, con Ferraris e Ferrari protagonisti. Abbiamo calciato da fuori e concesso pochissimo alle ripartenze della Cavese, che si è difesa con tanti uomini dietro la linea della palla. Nella ripresa è cambiato tutto, ma nel complesso ho visto un netto passo in avanti nel nostro modo di giocare: dopo un mese stiamo proponendo un calcio armonioso”.

Il tecnico ha poi elogiato chi è subentrato e sta trovando condizione:

“Achik sta entrando in forma e oggi ha fatto la differenza, così come Knezovic. Sono due risorse importanti che potranno darci tanto”.

Capitolo arbitraggio e tecnologia:

“Le telecamere non aiutano, sono ancora insufficienti. C’era un contatto su Inglese, ma lo strumento del VAR va migliorato con più angolazioni e qualità d’immagine”.

Infine, un pensiero per i tifosi granata, ancora una volta protagonisti sugli spalti:

“Pubblico meraviglioso, consapevole e vicino alla squadra. Anche dopo la sconfitta con il Cerignola ci hanno sostenuto, perché vedono l’attaccamento e l’impegno da parte di tutti. Vogliamo alimentare questo entusiasmo partita dopo partita”.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salernitana

Salernitana- Foligno: i prezzi dei biglietti restano

La US Salernitana comunica che, a partire dalle ore 9:00 di

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Salernitana

Orgoglio Salernitano, che entusiasmo

Sulle note del nuovo tormentone “Che bello è” è stato inaugurato

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Salernitana

Salernitana un flop, il greco Topouzis evita

Basterà il gol di Topouzis allo scadere a restituire la serenità

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Salernitana

Nasce solennemente il club Capaccio Granata

E’stato inaugurato il club “Capaccio Granata”, gruppo che può contare già

Liberato Gibboni
Ottobre 8, 2012
Salernitana

Follia Ginestra, l’attaccante squalificato per tre turni.

E’ arrivata puntuale la mano pesante del Giudice Sportivo che ha

Liberato Gibboni
Ottobre 9, 2012