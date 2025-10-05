Salernitana, Raffaele: Dobbiamo crescere ancora

Giuseppe Raffaele ha commentato con equilibrio la vittoria della Salernitana nel derby con la Cavese, sottolineando la solidità del gruppo e la necessità di proseguire nel percorso di crescita.

“Una vittoria importante, al di là della classifica – ha dichiarato l’allenatore granata –. Segniamo con continuità, riusciamo a trovare il gol anche contro difese ben organizzate come quella di oggi. Dobbiamo però lavorare su alcune situazioni che ancora concediamo agli avversari, sia a livello tattico generale che individuale”.

Raffaele ha evidenziato i progressi nel gioco e la varietà di soluzioni offensive:

“Nel primo tempo abbiamo creato almeno sei o sette occasioni, con Ferraris e Ferrari protagonisti. Abbiamo calciato da fuori e concesso pochissimo alle ripartenze della Cavese, che si è difesa con tanti uomini dietro la linea della palla. Nella ripresa è cambiato tutto, ma nel complesso ho visto un netto passo in avanti nel nostro modo di giocare: dopo un mese stiamo proponendo un calcio armonioso”.

Il tecnico ha poi elogiato chi è subentrato e sta trovando condizione:

“Achik sta entrando in forma e oggi ha fatto la differenza, così come Knezovic. Sono due risorse importanti che potranno darci tanto”.

Capitolo arbitraggio e tecnologia:

“Le telecamere non aiutano, sono ancora insufficienti. C’era un contatto su Inglese, ma lo strumento del VAR va migliorato con più angolazioni e qualità d’immagine”.

Infine, un pensiero per i tifosi granata, ancora una volta protagonisti sugli spalti: