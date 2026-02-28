Salernitana, pochi dubbi per Cosmi - Le Cronache Salernitana
Salernitana, pochi dubbi per Cosmi
Salernitana, pochi dubbi per Cosmi

  • Febbraio 28, 2026
Salernitana, pochi dubbi per Cosmi

SALERNO – Sarà ancora una volta un Arechi con larghi spazi vuoti quello si farà da cornice a Salernitana-Cata- nia- Nemmeno un big match di tale importanza e l’esordio sulla panchina gra- nata di Serse Cosmi hanno richiamato allo stadio il pubblico delle grandi occa-

sioni. Ieri il dato della pre- vendita per Salernitana-Ca- tania era indicativo in tal senso: sono stati emessi, fino a ieri sera, 2815 biglietti, di cui 38 per il settore ospiti riservato ai sostenitori del Catania residente fuori dalla Sicilia. In proiezione, do- mani pomeriggio all’Arechi

Serse Cosmi (foto US Salernitana 1919)

saranno circa diecimila gli spettatori presenti, un dato considerevole per la serie C ma ben al di sotto della tra- dizione della tifoseria gra- nata, soprattutto in occasione di gare di questo calibro. Nel frattempo la Sa- lernitana di mister Serse Cosmi continua la sua pre- parazione in vista del big match di contro il Catania all’Arechi. Ieri la squadra ha sostenuto un’altra intensa seduta di lavoro mentre questa mattina svolgerà la consueta seduta di rifini- tura al Mary Rosy che ser- virà a Cosmi per risolvere gli ultimi dubbi di formazione. Il tecnico granata è deciso a puntare sul 3-5-2 che, per sua stessa ammissione, è il

Il tecnico è tentato dalla soluzione Antonucci dietro le due punte

vestito tattico che veste me- glio al gruppo allestito in estate e integrato a gennaio dal ds Faggiano. Davanti a Donnarumma, mister Cosmi dovrebbe schierare una linea a tre composta da Berra, Golemic e Arena. Molto atteso il ritorno del difensore serbo, ai margini

da settimane con Raffaele e che dovrà cercare il riscatto sotto la gestione Cosmi. A metà campo invece spazio a Capomaggio e Gyabuaa in mezzo con Villa a sinistra ed uno tra Achik e Longobardi a destra. Sulla trequarti è pronto all’esordio dal 1’ Mirko Antonucci che dovrà fungere da suggeritore per il tandem offensivo compo- sto da bomber Lescano e da uno tra Ferraris, Molina e Ferrari. Assenti i tre infortu- nati Inglese, Boncori e Car- riero. Inglese in particolare dovrebbe tornare a disposi- zione tra un paio di setti- mane. Dopo la rifinitura in programma questa mat- tina, Cosmi diramerà l’elenco dei convocati.

