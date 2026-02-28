Salernitana, pochi dubbi per Cosmi

da settimane con Raffaele e che dovrà cercare il riscatto sotto la gestione Cosmi. A metà campo invece spazio a Capomaggio e Gyabuaa in mezzo con Villa a sinistra ed uno tra Achik e Longobardi a destra. Sulla trequarti è pronto all’esordio dal 1’ Mirko Antonucci che dovrà fungere da suggeritore per il tandem offensivo compo- sto da bomber Lescano e da uno tra Ferraris, Molina e Ferrari. Assenti i tre infortu- nati Inglese, Boncori e Car- riero. Inglese in particolare dovrebbe tornare a disposi- zione tra un paio di setti- mane. Dopo la rifinitura in programma questa mat- tina, Cosmi diramerà l’elenco dei convocati.