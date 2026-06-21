Salernitana, obiettivo Vallocchia (ex Ternana)

di Marco De Martino

SALERNO – Arrivata la tanto attesa ufficialità dei rinnovi di Cosmi e Faggiano, il mercato della Salernitana può finalmente decollare. Nonostante una buona base di calciatori da cui ripartire, inevitabilmente le scelte del tecnico condizioneranno i movimenti, in entrata ed in uscita, del club granata. Uno dei reparti che il duo Cosmi-Faggiano intende rifondare è quello nevralgico. Nonostante la presenza di ben sette elementi, il centrocampo della Salernitana prossima ventura è destinato inevitabilmente a cambiare. Si ripartirà sicuramente da Tascone e de Boer, ritenuti centrali da Cosmi nel proprio progetto tattico, mentre sono in corso valutazioni sugli altri elementi in organico. Per Gyabuaa e Varone il discorso sembra avviato verso la separazione: il primo non ha convinto il tecnico nei mesi in cui hanno lavorato assieme, mentre il secondo non lo entusiasma sul piano tecnico-tattico. Di Vico potrebbe essere mandato a giocare per essere maggiormente valorizzato, mentre Capomaggio e Carriero sono in bilico. Ovviamente con le uscite ci saranno delle entrate ed il ds Faggiano sta dragando il mercato a caccia di occasioni. Una di queste è rappresentata da Andrea Vallocchia. Il centrocampista classe 1997 vanta oltre duecento presenze in serie C e si è appena svincolato dopo il fallimento della Ternana. Vallocchia è un calciatore moderno, in grado di agire come mezzala in un centrocampo a tre, interpretare il ruolo di interno box-to-box oppure giocare in una mediana a due grazie alla sua capacità di garantire equilibrio tra fase difensiva e costruzione del gioco. Sulle sue tracce ci sono anche Pineto, Sambenedettese e Perugia ma è chiaro che se la Salernitana volesse affondare il colpo, l’ex Benevento e Juve Stabia potrebbe scegliere un progetto più ambizioso ed una piazza importante come quella di Salerno. In queste ore si sta parlando anche con il Potenza per Siatounis e Felippe, ma il club lucano chiede una cifra importante per i suoi pezzi pregiati.