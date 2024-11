Salernitana, morto l’ex granata valeri

Lutto nel mondo del calcio. È morto all’età di 75 anni Mario Valeri, ex giocatore tra le altre di Fiorentina, Torres, Lazio, Cagliari e Salernitana, dopo una breve malattia.Cresciuto nelle giovanili del Sorso, era stato notato dalla Fiorentina, che lo aggregò alla prima squadra. La Torres riuscì a metterlo sotto contratto nel 1970: dopo tre stagioni di ottimo livello sul campo dell’Acquedotto, durante le quali venne mandato anche in prova con la Lazio, passò al Cagliari e fu “scudiero” di Gigi Riva negli ultimi anni della carriera di Rombo di Tuono. Nel 1978 si trasferì alla Salernitana, dove militò per due anni prima di chiudere la carriera nei campionati dilettantistici isolani. “A Salerno mi volevano bene” h sempre ricordato