Salernitana, Mister Raffaele: "Gruppo mentalizzato, pronti a dare tutto"
Salernitana, Mister Raffaele: “Gruppo mentalizzato, pronti a dare tutto”

Dopo il pareggio sul campo del Casarano di domenica scorsa la Salernitana tornerà all’Arechi domani alle 14:30 per ospitare la Cavese. Potrà nuovamente accomodarsi in panchina mister Giuseppe Raffaele, che ha scontato il turno di squalifica al Capozza.

 

Il tecnico ammonisce tutti sulle difficoltà che i granata potranno incontrare nel corso della sfida contro i metelliani: “Abbiamo fatto una buona settimana. C’era bisogno di respirare un po’ e recuperare un minimo di energie in più dopo tante partite ravvicinate in cui nessuno si è tirato indietro. Ho ricevuto tanti segnali importanti da parte del gruppo. Peccato per l’infortunio di de Boer, però ritroviamo Capomaggio e Inglese”.

“Abbiamo certamente le soluzioni adeguate per poter affrontare la Cavese”. – prosegue il tecnico granata. “I nostri avversari sono reduci dalla prima vittoria in campionato, peraltro in trasferta, per cui avranno entusiasmo e grinta. Dovremo essere bravi a contrapporre le nostre qualità, ad indirizzare la partita sui binari che immaginiamo ed essere sempre concentrati. Liguori? Non è ancora a disposizione ma è in crescita”.

Il derby con la Cavese torna a distanza di 18 anni. “Sappiamo che ci sarà una cornice di pubblico importante, come anche nelle precedenti partite. Questo rappresenta la consueta ulteriore motivazione. È importante tornare a fare risultato pieno per la classifica, per la società e per noi stessi ma non deve essere un’ossessione. Il gruppo è comunque in fiducia, mentalizzato e darà il massimo”, conclude l’allenatore.

