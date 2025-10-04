Giornata mondiale degli animali. Il veterinario: “In Italia più pet che abitanti”

(Adnkronos) – In Italia "ci sono più animali domestici che abitanti: 60 milioni di amici pet vivono nelle nostre case, di fatto sono parte delle nostre famiglie". E la giornata mondiale a loro dedicata nel giorno di San Francesco "non è un caso. Il poverello di Assisi è stato il primo uomo nella storia ad amare e rispettare tutto il creato, uomini e animali, essere viventi e senzienti". Questo 4 ottobre "sia un'occasione per festeggiare con i nostri amici pelosi nel segno del rispetto e dell'amore sull'esempio di San Francesco". E' l'invito di Federico Coccia, medico veterinario Ca' Zampa, che all'Adnkronos Salute traccia un quadro della 'popolazione animale' che abita nelle case degli italiani: convivono con noi "oltre 25 milioni di pesci rossi, 10 milioni di cani e 10 milioni di gatti", comincia a elencare l'esperto. Seguono gli uccellini (13 milioni) – secondo il rapporto Assalco Associazione nazionale tra le imprese per l'alimentazione e la cura degli animali da compagnia – gli altri piccoli mammiferi tra cui conigli, furetti e roditori (criceti, cavie, cincillà e degu) che raggiungono quota 1,8 milioni, e quindi i rettili – tartarughe, serpenti e iguane – che sono circa 1,3 milioni. Ma è soprattutto con gli amici pelosi "più vicini a noi che interagiamo di più" spiega l'esperto, "non a caso li portiamo con noi in vacanza, trascorriamo con loro il nostro tempo libero e la vita di tutti i giorni. Sono parte della famiglia, e quando muoiono lasciano un grande vuoto e tanto dolore". Oggi il rispetto nei confronti degli animali è più o meno garantito, "al contrario del passato – osserva Coccia – Le strutture alberghiere e alcune spiagge in Italia sono pet-friendly". Non solo, "con le nuove linee guida dell'Enac anche gli animali domestici di peso superiore agli 8-10 kg potranno finalmente viaggiare in cabina, seppur con precise condizioni di sicurezza tese a garantirne il benessere lungo il viaggio. Una svolta attesa da milioni di passeggeri che considerano il proprio pet un vero componente della famiglia". E anche "su alcuni treni cani, gatti e altri animali domestici di piccola taglia possono viaggiare gratuitamente in un trasportino". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Post Recenti
- Premi: Comisso, vincono Balzano nella Narrativa e Tovaglieri nella Biografia
- Sinner batte Altmaier e il caldo a Shanghai: “Qui è tutto diverso, devo conservare energie”
- Da banana a mango made in Italy, aumenta produzione frutta esotica
- De Luca jr: “grazie al governatore, ha dato l’anima”
- Festival nazionale dell’economia civile, focus su fragilità
Categorie
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco