Salernitana, missione terzo posto

di Marco De Martino

SALERNO – Ultimi novanta minuti di campionato per la Salernitana. Domenica in quel di Foggia, in uno Zaccheria desolatamente vuoto a causa della sanzione comminata alla società rossonera per i fatti di Monopoli, la squadra granata completerà il proprio cammino nella stagione regolare. In base al risultato che maturerà nella sfida contro i satanelli, la Salernitana saprà quando e come parteciperà ai prossimi play off. La compagine allenata da Serse Cosmi (nella foto di Gambardella), dopo il successo ottenuto domenica scorsa all’Arechi contro l’AZ Picerno ed approfittando dello scivolone della Casertana a Latina, è tornata ad essere padrona del proprio destino. Con un successo ai danni del Foggia, infatti, la Salernitana finirebbe la stagione al terzo posto mentre, nel malaugurato caso contro i satanelli non riuscisse a vincere, con la contemporanea vittoria di Casertana al Pinto contro il Giugliano e Cosenza a Cava de’ Tirreni, potrebbe scivolare addirittura in quinta posizione. Sarà dunque determinante l’ultima gara della regular season perchè arrivare sul podio sarebbe di vitale importanza per svariati motivi. Il più importante è soprattutto quello temporale. Con il terzo posto la Salernitana inizierebbe il proprio cammino nella post season il prossimo 10 maggio, dando così la possibilità agli infortunati Berra, Capomaggio, Villa e, probabilmente, anche Inglese di ripresentarsi tirati a lucido per il rush finale della stagione. Partire con una settimana sarebbe importante anche per Cosmi, che avrebbe così modo di lavorare più a lungo con il gruppo per continuare ad inculcare il proprio credo tattico. Inoltre, con questo piazzamento, la Salernitana si garantirebbe 180’ in meno nelle gambe rispetto alle prossime avversarie le quali, per arrivare ad affrontare i granata, dovranno superare i primi due massacranti turni regionali nel giro di appena tre giorni l’uno dall’altro. Insomma, sarà assolutamente fondamentale tornare dallo Zaccheria con i tre punti nel carniere. Per farlo la Salernitana ieri ha ricominciato a lavorare al Mary Rosy con i ranghi quasi al completo. Gli uomini guidati da mister Serse Cosmi hanno svolto un lavoro fisico e aerobico seguito da partitine a campo ridotto. Differenziato per Filippo Berra, Galo Capomaggio, Roberto Inglese e Luca Villa, tutti indisponibili per Foggia. La preparazione proseguirà quest’oggi con una doppia seduta a partire dalle 10:30, sempre al Mary Rosy. Cosmi, dunque, continua a torchiare il proprio gruppo con la chiara intenzione di mettere benzina nelle gambe e concetti nella testa ai propri calciatori. Giovedì è probabile che il tecnico granata faccia disputare ai suoi il test di metà settimana che ormai sta diventando una consuetudine. Cosmi proverà uomini e schemi da oppore al Foggia ma quasi certamente la formazione iniziale che scenderà in campo allo Zaccheria non differirà molto da quella vista all’opera contro il Picerno.