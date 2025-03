Salernitana, mancano i gol degli attaccanti

di Marco De Martino

SALERNO – La Salernitana ha bisogno dei suoi attaccanti. Per riuscire a centrare la salvezza i granata dovranno sbloccarsi in zona gol ed a farlo dovranno essere soprattutto gli elementi del reparto offensivo di Breda. Sono in tutto 14, sui 27 totali, i gol messi a segno dai componenti del pacchetto avanzato della Salernitana. Molti di questi, come le reti di Simy (3 contro Samp, Pisa e Carrarese), Braaf (2 contro SudTirol e Samp), Valencia (contro i doriani), Wlodarczyk (con la Carrarese) e Verde (3 contro Cesena, Cosenza e ancora Carrarese all’Arechi) si perdono nella notte dei tempi. Le marcature più fresche sono quelle di Cerri, autore di 3 gol nelle sue prime due presenze in granata contro Sassuolo e Reggiana, e di Raimondo con la Cremonese. E quello del centravanti asceota, realizzato il 2 febbraio scorso, è anche l’ultimo gol messo a segno da un attaccante granata. Un digiuno di quasi due mesi mitigato solo in parte dai gol di Adelaide, Soriano e Ghiglione. Insomma, serve una svolta, in particolar modo da Cerri che, oltre alla lunga astinenza, è stato anche sfortunato protagonista di due errori decisivi dal dischetto, contro Cremonese e Cesena.

CALIGARA E JAROSZYNSKI ANCORA A PARTE Intanto la Salernitana si è ritrovata ieri pomeriggio al centro sportivo Mary Rosy per la ripresa degli allenamenti, dopo i due giorni di riposo concessi in virtù della sosta del campionato per gli impegni delle nazionali. Il gruppo agli ordini di mister Roberto Breda ha svolto un lavoro prevalentemente fisico e aerobico. Seduta differenziata per Caligara e Jaroszynski. Assenti i quattro nazionali Wlodarczyk, Bronn, Lochoshvili e Stojanovic che rientreranno la prossima settimana. Giro di vite di Breda sul piano atletico: approfittando della sosta del campionato, il tecnico farà svolgere ai suoi un mini richiamo di preparazione a partire da questa mattina, con inizio alle 10, con una doppia seduta sempre al Mary Rosy.