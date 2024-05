Salernitana, lunedì c’è l’Atalanta. tanto per dire

Sarà l’ottavo confronto in massima serie tra le due squadre quello in programma lunedì alle 18:00 allo Stadio “Arechi”. La Salernitana non ha mai perso contro l’Atalanta nel girone di ritorno di Serie A: un successo e due pareggi per i Granata contro la Dea nelle sfide tra le due formazioni giocate durante la seconda metà di stagione in massima serie.La Salernitana – retrocessa matematicamente in Serie B dopo il ko nell’ultimo turno – è soltanto la sesta squadra nella storia della Serie A ad aver raccolto 15 o meno punti dopo 34 gare giocate in una stagione, assieme a Lecce 1993/94, Brescia 1994/95, Napoli 1997/98, Ancona 2003/04 e Pescara 2016/17 (considerando da sempre i tre punti a vittoria). L’Atalanta ha vinto l’ultima trasferta in Serie A (2-1 contro il Monza) e in questo campionato non ha mai vinto due gare esterne di fila; in particolare, non ci riesce dalle prime quattro gare fuori casa disputate nello scorso torneo, tra agosto e settembre 2022.La Salernitana è la squadra che ha subito il maggior numero di reti in questa Serie A (73), mentre l’Atalanta vanta il terzo miglior attacco del massimo campionato italiano in corso con 61 gol all’attivo (al pari della Roma e meno solo degli 81 dell’Inter e dei 64 del Milan).Con la prossima presenza, Antonio Candreva (nella foto di Gambardella) – che ha partecipato a sette reti contro l’Atalanta in Serie A (2G+5A) – supererà la soglia delle 500 gare giocate in Serie A, diventando in solitaria il 17° giocatore con più partite disputate nella storia della competizione.Giulio Maggiore – in dubbio per questo match – ha partecipato direttamente a quattro (2G+2A) degli ultimi sei gol della Salernitana in Serie A e, più in generale, ha contribuito a cinque gol (3G+2A) in Serie A nel 2024, dopo non avere mai partecipato direttamente ad alcuna marcatura nel massimo campionato nell’intero 2023.L’ultima delle tre reti realizzate in Serie A da Lorenzo Pirola è arrivata proprio nel match d’andata di questo campionato contro l’Atalanta, il 18 dicembre 2023. Il difensore classe 2002 è il giocatore della Salernitana che ha effettuato il maggior numero di respinte difensive nel massimo campionato italiano in corso (77).