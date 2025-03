Salernitana, l’Arechi si veste di rosa

SALERNO – La carica dell’Arechi per battere il Modena e tornare a sperare nella salvezza. La Salernitana si affida al proprio fortino per avere la meglio nella sfida da ultima spiaggia in programma sabato prossimo. Un dodicesimo uomo, il pubblico granata, che ha già aiutato Cerri e compagni nelle ultime tre uscite, contro Reggiana, Cremonese e Frosinone, nelle quali hanno conquistato sette punti. E proprio grazie al bottino raccolto in casa, 19 punti sui 26 totali, la Salernitana è riuscita a restare a galla. La società granata, anche se in maniera meno consistente rispetto alla gara con il Frosinone, ha deciso di confermare i prezzi popolari: da ieri è infatti possibile acquistare i biglietti per assistere a Salernitana-Modena ad un costo agevolato, queste le tariffe:

Tribuna Rossa Vip Nord-Sud € 37 + € 3,00 prev. Ridotto Over 65 € 22 + € 3,00 prev. Ridotto U14 € 15 + € 2,00 prev. Ridotto Donna € 9 + € 1,00 prev.

Tribuna Verde Sud/Nord € 27 + € 3,00 prev. Ridotto Over 65 € 18 + € 2,00 prev. Ridotto U14 € 9 + € 2,00 prev. Ridotto Donna € 9 + € 1,00 prev.

Tribuna Azzurra € 18+ € 2,00 prev. Ridotto Over 65 € 18 + € 2,00 prev. Ridotto U14 € 6 + € 1,00 prev. Ridotto Donna € 0,50 + € 0,50 prev.

Distinti € 13 + € 2,00 prev. Ridotto Over 65 € 8 + € 2,00 prev. Ridotto U14 € 6 + € 1,00 prev. Ridotto Donna € 0,50 + € 0,50 prev.

Curva Sud € 8 + € 2,00 prev. Ridotto U14 € 6 + € 1,00 prev. Ridotto Donna € 0,50 + € 0,50 prev.

*TicketOne può applicare ulteriori commissioni, non previste invece in caso di acquisto ai botteghini dello stadio Arechi nei giorni di apertura.

**i bambini al di sotto dei 3 anni non occupano posto a sedere, pertanto non necessitano di biglietto: per l’accesso all’impianto è sufficiente esibire la tessera sanitaria del minore ai varchi di prefiltraggio. La tariffa ridotto Under 14 nel settore Curva Sud è applicabile solo ai possessori di fidelity card (Hyppo Card, Granata Card e Member Card).

Anche per questa partita, la società concederà gratuità per gli under 14 fino ad esaurimento scorte. Al fine di ricevere il tagliando omaggio, va inoltrata richiesta all’indirizzo mail under14modena@ussalernitana1919.it a partire dalle 16:00 di lunedì 3 marzo fino alle 23:59 di mercoledì 5 marzo 2025. Le richieste pervenute prima o dopo tale intervallo di date, non saranno prese in considerazione. Per il minore è fatto obbligo di accompagnatore che può acquistare biglietto intero o ridotto. Nelle richieste è obbligatorio allegare un documento d’identità valido o il codice fiscale. Soltanto le istanze con esito positivo riceveranno comunicazione via mail con il tagliando d’accesso.

Le persone diversamente abili, al fine di munirsi del tagliando d’ingresso per i settori loro predisposti (Distinti e Tribuna Verde) al prezzo privilegiato di € 5,00, dovranno inviare un’e-mail a diversamenteabili@ussalernitana1919.it con documentazione che attesti la disabilità al 100% e documento di riconoscimento dell’interessato e del suo accompagnatore, ove previsto, a partire dalle 9:00 di mercoledì 5 marzo fino alle 23:59 di giovedì 6 marzo 2025. Le richieste pervenute prima o dopo tale intervallo di date, non saranno prese in considerazione. Il prezzo del tagliando per l’accompagnatore è di € 10,00. Sarà possibile ritirare i tagliandi d’accesso sabato 8 marzo dalle 12:00 alle 14:30 presso il botteghino 1 dello stadio Arechi: potrà farlo solo chi ha ricevuto e-mail di conferma con esito positivo. I tagliandi saranno emessi fino ad esaurimento dei posti disponibili. Anche in occasione di Salernitana-Modenail club granata riproporrà l’ingresso gratuito nel settore Distinti per le scolaresche di tutti gli istituti di Salerno e provincia, nonché per le scuole calcio del territorio. Ad ogni scuola o società sportiva si chiede di individuare un responsabile interno che si occupi della raccolta dei dati anagrafici dei partecipanti (sul sito c’è il file da compilare). Ogni referente dovrà recapitarli all’U.S. Salernitana 1919 assieme a manleva compilata e firmata (sul sito della societàsi possono scaricare il modulo scuole e scaricare il modulo scuole calcio) a partire da lunedì 3 marzo ed entro e non oltre la giornata di mercoledì 5 marzo via e-mail all’indirizzo scuolegranata@ussalernitana1919.it. Il modulo di partecipazione andrà compilato con tutti i dati richiesti nelle colonne evidenziate in giallo (nome, cognome, luogo e data di nascita, sesso e provincia di residenza), necessari per adempiere a tutte le norme di legge obbligatorie per l’emissione dei titoli di accesso allo stadio. Assieme al modulo, sulla manleva compilata e firmata andrà messo bene in evidenza il nome dell’istituto. L’ingresso gratuito sarà garantito anche ai referenti/accompagnatori dei bambini/ragazzi, fino a un massimo di uno ogni dieci. I nominativi dei docenti accompagnatori andranno inseriti nei moduli da inviare al sopra citato indirizzo e-mail.

I biglietti saranno raggruppati in una busta unica per ciascun istituto scolastico o società sportiva, che potrà essere ritirata esclusivamente dai singoli referenti incaricati presso la sede della società (via Salvador Allende snc – stadio Arechi di Salerno, varco 25) nei giorni giovedì 6 e venerdì 7 marzo 2025, dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 17. Si invita a rispettare tassativamente le scadenze di consegna delle domande e di ritiro dei biglietti omaggio.È possibile acquistare i tagliandi sia online a questo link, sia presso i punti vendita TicketOne sul territorio nazionale, sia al botteghino 1 dell’Arechi nel giorno della gara dalle 12.00 alle 14:30.