Salernitana, l’Ad Pagano : «Campionato non finisce qui»

Dopo la battuta d’arresto nel derby contro la Casertana, arriva la presa di posizione della dirigenza granata. L’amministratore delegato della Salernitana, Umberto Pagano, ha commentato con poche ma chiare parole la sconfitta maturata al “Pinto”, invitando l’ambiente a mantenere lucidità e concentrazione.

«Siamo amareggiati per il risultato di stasera», ha dichiarato Pagano, sottolineando tuttavia come la stagione sia ancora lunga e ricca di opportunità per rimediare. «Il campionato non finisce ora», ha aggiunto il dirigente, rimarcando la necessità di voltare pagina rapidamente.

Lo sguardo è già rivolto al prossimo impegno, che arriverà a distanza di pochi giorni. «Si rigioca tra poco e bisogna lavorare a testa bassa per reagire immediatamente», ha concluso l’amministratore delegato, lanciando un messaggio di responsabilità alla squadra chiamata a riscattarsi dopo il passo falso nel derby.