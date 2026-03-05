Salernitana, l’Ad Pagano : «Campionato non finisce qui»

Dopo la battuta d’arresto nel derby contro la Casertana, arriva la presa di posizione della dirigenza granata. L’amministratore delegato della Salernitana, Umberto Pagano, ha commentato con poche ma chiare parole la sconfitta maturata al “Pinto”, invitando l’ambiente a mantenere lucidità e concentrazione.
Lo sguardo è già rivolto al prossimo impegno, che arriverà a distanza di pochi giorni. «Si rigioca tra poco e bisogna lavorare a testa bassa per reagire immediatamente», ha concluso l’amministratore delegato, lanciando un messaggio di responsabilità alla squadra chiamata a riscattarsi dopo il passo falso nel derby.