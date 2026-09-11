Salernitana, La Gumina spezza il Potenza

SALERNITANA-POTENZA 4-2

SALERNITANA (4-4-2): Galeotti; Llano, Pieraccini, Celiento, Anastasio; Achik (56’ Djamanca), Tascone, Vitale, Villa (88’ Zoia); La Gumina (88’ Bevilacqua), D’Ursi (77’ Gyabuaa). A disposizione: Cevers, Lescano, Boncori, Del Pin, Longobardi, Cardoni. All. Cosmi

POTENZA (4-3-3): Cucchietti; Kirwan, Loiacono, Bura, Russo (71’ Adjapong); De Marco, Bando (71’ Franzolini), Ghisolfi (55’ Castorani); Petrungaro, Selleri (55’ Murano), D’Auria (55’ Bruschi). A disposizione: Franchi, Gironi, Verza, Mazzeo, Gorga, Manfredonia, Staver, Matheus. All. Tisci

ARBITRO: Ursini di Pescara (Bosco di Lanciano-Di Carlo di Pescara. IV Uomo: Vingo di Pisa. FVS: Monaco di Sala Consilina)

MARCATORI: 6’ Celiento (S), 8’, 44’, 61’ La Gumina (S), 12’ De Marco (P), 54’ Selleri (P)

NOTE: Spettatori 10100 (quota abbonati 6674), 6 dei quali nel settore ospiti. Ammoniti: Llano (S), Anastasio (S), Muraro (P). Espulso all’85’ Bruschi (P) per doppia ammonizione. Calci d’angolo: 3-3 (3-2 pt). Recupero 1’pt, 7’+1’st.

di Fabio Setta

SALERNO – La tripletta di La Gumina (l’ultimo all’Arechi in maglia granata a segnare tre gol era stato Dia contro la Fiorentina nel 2023), le incertezze del portiere, due difese decisamente ballerine e tante occasioni da una parte e dell’altra. Salernitana-Potenza non ha certo annoiato il pubblico ma soprattutto ha regalato alla squadra di Cosmi la prima vittoria stagionale. Meritata, innanzitutto, e figlia di un atteggiamento aggressivo sin dai primi minuti. Confermato lo stesso undici visto con la Cavese, quella granata nei primi minuti è stata una marea che ha sommerso il Potenza, arrivato a Salerno a punteggio pieno. Un gol annullato al quinto a D’Ursi ha aperto le danze granata con Celiento che ha sbloccato il risultato al sesto, insaccando di testa l’angolo, nato da un miracolo del portiere ospite ancora su D’Ursi, battuto da Achik. Dopo due minuti al termine di un’azione convulsa ed insistita, la Salernitana ha trovato il 2-0 con La Gumina. Altri tre minuti e ancora l’ex Sampdoria ha sfiorato il tris che avrebbe steso i lucani di Tisci. Invece, sfruttando un’indecisione di Galeotti, De Marco ha accorciato le distanze al 12’. Partita riaperta sì ma la Salernitana è parsa comunque viva e determinata. Achik ha messo in difficoltà gli avversari ed anche D’Ursi è sembrato decisamente un altro giocatore rispetto alle prime esibizioni in maglia granata. Al 44’ poi La Gumina, sfruttando un assist di Villa, ha messo dentro il gol del 3-1. Così come contro la Cavese, però, la Salernitana a inizio ripresa è andata in difficoltà, con il Potenza che prima si è reso pericoloso e poi ha trovato il gol del 3-2 con Selleri bravo ad approfittare di una corta risposta di Galeotti su tiro dal limite non certo irreprensibile di Petrungaro. Dopo quattro minuti, il portiere granata si è riscattato salvando su Muraro con La Gumina che su assist di Villa al 66’ ha messo dentro il gol del 4-2. Il gol prima convalidato e poi annullato a Petrungaro, dato che il pallone non aveva oltrepassato completamente la linea e il palo di Adjapong a sette dalla fine ha evitato un finale di tensione ad una Salernitana che comunque dal punto di vista fisico è apparsa ancora lontana da una condizione brillante, soprattutto dopo il grande sforzo fisico del primo tempo e con una difesa decisamente ancora da registrare. L’importante è stato in qualche modo essere riusciti a trovare un successo che almeno potrà riportare un minimo di serenità all’interno della squadra e in un ambiente rimasto perplesso dopo le dichiarazioni dell’amministratore delegato che avrebbe soltanto voglia di vivere una tranquilla stagione da protagonista, senza telenovele stucchevoli viste e riviste troppe volte negli ultimi anni.