Salernitana. Cosmi, chiamata di Iervolino prima del match

di Marco De Martino SALERNO – Serse Cosmi ana- lizza con la consueta lucidità la gara vinta dalla sua Salerni- tana contro il Potenza: «Il primo tempo con la Cavese è stato simile a quello di oggi ma avevamo più rabbia e fe- rocia, non a caso abbiamo fatto tre gol ed atre opportu- nità arrivando senza faticare molto negli ultimi sedici metri commettendo anche oggi qualche errore di preci- sione e di egoismo. Nei primi dieci minuti del secondi tempo abbiamo creato tanto a differenza del derby in cui siamo calati ed anche dopo il 3-2 siamo andati a caccia del quarto gol e quello è stato l’episodio decisivo per portare a casa il risultato». Risposte

positive sono arrivate dal mo- dulo: «Il sistema di gioco cambia solo perchè la nostra difesa è a quattro e non a tre, però ci sono varie evoluzioni. Gli esterni stanno venendo in campo diventando trequarti- sti, non è un 4-4-2 tradizio- nale ma rivisitato in virtù delle caratteristiche dei gio- catori. Abbiamo fatto un passo avanti nella fase offen- siva ma in quella difensiva stiamo rischiando anche quando non c’è motivo di farlo, ma credo che questo sia un problema più psicologico». Poi Cosmi svela i particolari della videocall di Danilo Ier- volino giunta a sorpresa prima del match: «Dico una cosa impopolare in questo momento, questa mattina in maniera sorprendente ab- biamo avuto una call con il