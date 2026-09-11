De Luca, ‘Ranucci non ha nessuna credibilità, facciamolo commendatore’

“Non puoi avere né dimenticanze, né distrazioni, né fotografie in comune con delinquenti. È una ragione di stile”. Lo ha detto il sindaco di SALERNO, Vincenzo De Luca, nel corso della sua consueta trasmissione settimanale, riferendosi alla vicenda che ha coinvolto il sottosegretario Andrea Delmastro, fotografato insieme a un esponente della criminalità. De Luca ha quindi attaccato il giornalista Sigfrido Ranucci, sostenendo che, sulla vicenda che lo riguarda, “il mondo cosiddetto progressista è impegnato in un processo di beatificazione”. “Non dico mezza parola sulla vicenda giudiziaria – ha precisato – ma su una vicenda che riguarda lo stile personale, la credibilità, la coerenza di vita. E beh, mi sento di dire che Ranucci non ha nessuna credibilità e nessun titolo per aprire bocca”. Il sindaco ha poi citato i rapporti di Ranucci con l’ex parlamentare ed editore Valter Lavitola. “Ci si aspetterebbe che qualcuno dicesse: ‘Prendo le distanze da comportamenti che considero irresponsabili e criminali'”, ha affermato De Luca. “L’unica dichiarazione che io ho sentito fare a Ranucci è che Lavitola è un suo amico fraterno”. Da qui la provocazione finale: “Bravo Ranucci! Commendatore, senza dubbio. Commendatore”. De Luca ha ironizzato sulla possibilità di promuovere una raccolta di firme da inviare al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la nomina di Ranucci a commendatore. “Se qualcuno vuole seguirmi, facciamo un’associazione per la nomina di Ranucci a commendatore della Repubblica”, ha concluso, aggiungendo con sarcasmo: “Commendator Ranucci: suona pure bene”