Salernitana, la carica dei 1300: anche i tifosi del Club Mai Sola a Bologna

La passione dei tifosi granata non conosce ostacoli. Anche nella giornata di Pasquetta, anche con una squadra ultima in classifica e quasi praticamente spacciata nella lotta per non retrocedere, i tifosi della Salernitana saranno presenti in massa oggi, lunedì 1 aprile, allo stadio Dall’Ara, per sostenere sugli spalti la Bersagliera nella sfida contro il Bologna con calcio d’inizio fissato alle ore 12.30.

Tra i 1300 sostenitori granata annunciati nel settore ospiti dell’impianto felsineo anche una rappresentanza del Club Mai Sola del presidente Antonio Carmando.