Salernitana investita e uccisa a Roma

Si chiamava Daniela Gambardella la ragazza di 19 anni investita e uccisa oggi intorno alle 13 a Roma, in via Laurentina 895, davanti al centro commerciale Maximo, dove lavorava come commessa per pagarsi gli studi all’università. La vittima era originaria della provincia di Salerno ed è morta sul colpo subito dopo essere stata investita da una Mercedes con alla guida un uomo di 72 anni, affetto da una disabilità. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia locale di Roma Capitale del IX Gruppo Eur, una delle due parti coinvolte non avrebbe rispettato il semaforo rosso