Salernitana, il poker è servito

di Marco De Martino

SALERNO – Sarà un inizio di luglio infuocato per il mercato della Salernitana. Il club granata, scaduto il termine del 30 giugno, può finalmente iniziare ad ufficializzare i primi colpi, in particolare quelli relativi ai calciatori appena svincolatisi. Il direttore sportivo Daniele Faggiano sta infatti per calare il poker: sono in procinto di vestire la maglia granata il portiere Galeotti, svincolato dal Trapani, il laterale Llano Massa, liberatosi dalla Casertana, il centrocampista Maistro, che ha appena concluso il suo rapporto con la Juve Stabia, ed il difensore centrale Dametto che ha un altro anno di contratto con il Cosenza ma che a breve potrebbe ottenere la rescissione consensuale. Quattro colpi che andrebbero di fatto a colmare le uscite, sempre a zero, dei vari Donnarumma, Golemic, Cabianca e Ferraris. Molto interessante l’ingaggio di Cesare Galeotti: classe 2002 cresciuto nella Spal e già con una notevole esperienza in terza serie, è un portiere di 192 centimetri molto abile tra i pali e dallo stile moderno nelle uscite. Ottimo il suo apporto, nella passata stagione, a Trapani. Di Llano si è già detto nei giorni scorsi mentre è di ieri la notizia dell’imminente ritorno in granata di Fabio Maistro. Il classe 1998 ha mosso i primi passi proprio a Salerno, in B con mister Ventura ed ha collezionato diverse esperienze in giro per l’Italia fino all’ultima con la maglia della Juve Stabia. Di offerte, anche da categorie superiori, ne ha tante ma il fantasista preferirebbe tornare in granata visto che in città ha messo radici. Dovrebbe essere lui, dunque, il fantasista al posto di Ferraris, trattenuto dal Pescara. Per quanto riguarda la difesa, dopo che il Cosenza ha sparato alto per Caporale (Guarascio ha chiesto 300mila euro) Faggiano ha virato su Dametto, che ha avuto alle sue dipendenze a Parma alcuni anni fa. Classe ‘93, Dametto è il classico braccetto difensivo rapido nelle chiusure e negli anticipi. Nononostante il suo probabile arrivo, non è tramontata la pista che porta ad un altro svincolato di lusso, Marco Capuano, a cui è stato offerto un biennale.