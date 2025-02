Salernitana, il fortino Arechi

di Marco De Martino

SALERNO – La carica dell’Arechi per battere il Frosinone e tornare a sperare nella salvezza. La Salernitana si affida al proprio fortino per avere la meglio nello spareggio che potrebbe valere una grossa fetta di serie B. Grazie all’iniziativa promossa dalla società granata, che ha invitato le scuole ed ha abbattuto sensibilmente il prezzo dei biglietti, il dato della prevendita viaggia spedito ed avvicina l’Arechi a quota quindicimila spettatori. Fino a ieri sera infatti sono stati emessi 6.700 (141 a Frosinone) tagliandi che portano, sommando la quota abbonati di 4.563, il dato spettatori di domenica prossima già a undicimila. Un dodicesimo uomo, il pubblico granata, che ha già aiutato Cerri e compagni nelle ultime due uscite, contro Reggiana e Cremonese, nelle quali hanno conquistato sei punti. E proprio grazie al bottino raccolto in casa, 18 punti sui 25 totali, la Salernitana è riuscita a restare a galla. Domenica prossima gli uomini guidati da mister Roberto Breda cercheranno di ripetersi e per farlo ieri hanno svolto le prove generali nel consueto test in famiglia di metà settimana all’Arechi. I granata, dopo una prima fase di attivazione atletica, si sono disimpegnati in un lavoro tecnico-tattico seguito da partitina finale. La preparazione dei granata riprenderà questa mattina alle 10:30 al Mary Rosy, mentre per domani è prevista la rifinitura che scioglierà gli ultimi dubbi di formazione. Imbarazzo della scelta per Breda che ha tutto il gruppo a disposizione. L’unico reparto che non dovrebbe subire variazioni è quello difensivo che sarà confermato in blocco nonostante la prova horror di Carrara. La composizione dell’attacco dipenderà da quella del centrocampo. Se Breda optasse per il doppio trequartista, alle spalle di Cerri giocherebbero Verde ed uno tra Tongya, Soriano, Caligara e Reine-Adelaide. In mediana probabile l’impiego dal 1’ della coppia Amatucci-Zuccon. Sugli esterni Stojanovic ed uno tra Corazza o Njoh.