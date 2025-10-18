Salernitana, i convocati - Le Cronache Salernitana
Salernitana, i convocati

  • Ottobre 18, 2025
Salernitana, i convocati

Al termine della rifinitura di questa mattina al centro sportivo Mary Rosy, mister Giuseppe Raffaele ha convocato 22 calciatori per la sfida in programma domani alle 14:30 allo stadio Angelo Massimino contro il Catania, valevole per la decima giornata del campionato di Serie C Sky Wifi 2025/26. Di seguito l’elenco:

 

PORTIERI1 Donnarumma, 22 Brancolini, 41 Cevers;

DIFENSORI14 Villa, 18 Golemic, 21 Coppolaro, 24 Quirini, 26 Matino, 27 Nnamdi Ubani, 33 Anastasio;

CENTROCAMPISTI: 5 Capomaggio, 8 Varone, 17 Knezovic, 29 Tascone, 39 Iervolino, 45 Di Vico;

ATTACCANTI: 7 Achik, 9 Inglese, 10 Ferrari, 11 Liguori, 20 Ferraris, 70 Boncori.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: 6 de Boer, 35 Cabianca, 38 Frascatore.

