Salernitana-Frosinone: Curva sud e distinti a 5 euro

L’U.S. Salernitana 1919 ha annunciato un’ulteriore riduzione sui prezzi dei biglietti per la sfida contro il Frosinone, in programma domenica 23 febbraio. A partire dalle 16:30 di oggi, lunedì 17 febbraio, sarà possibile acquistare i tagliandi per i settori Curva Sud, Distinti e Tribuna Azzurra a tariffe ancora più vantaggiose rispetto ai costi già ribassati in fase di prevendita.

L’acquisto dei biglietti sarà possibile:

–Online (solo per i possessori di fidelity card/Member Card)

–Punti vendita TicketOne a Salerno e provincia, con vendita libera ad eccezione dei residenti a Frosinone, che potranno acquistare solo se in possesso della fidelity card dell’U.S. Salernitana 1919.