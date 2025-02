Statale 268, schianto mortale per Francesco Cirillo

Scafati/Poggiomarino. Ancora strade di sangue in regione Campania, ieri mattina l’ennesima vittima lungo la Statale 268 del Vesuvio tristemente ribattezza strada della morte: a seguito di uno scontro tra un tir e un’automobile a Somma Vesuviana, muore il conducente dell’autovettura. Si tratta del 37enne scafatese Francesco Cirillo residente nei Vesuviani. L’incidente stradale è avvenuto in direzione di Cercola, verso la zona orientale del capoluogo partenopeo. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Somma Vesuviana e di Castello di Cisterna i quali, coordinati dalla Procura di Nola che ha aperto un’inchiesta per competenza territoriale, dovranno appurare eventuali responsabilità sul tragico sinistro costato la vita al 37enne. Erano le 9 di ieri quando Francesco Cirillo era da solo nella sua Fiat Punto e stava percorrendo la strada Statale in direzione Cercola per recarsi al lavoro, la sua utilitaria di colore bianco ha finito la sua corsa schiantandosi contro un’autocisterna che trasportava carburante: violento l’urto, la macchina è finita sotto il camion riducendo la vettura in un cumulo di lamiere. Francesco Cirillo è morto a causa delle gravi ferite, c’è voluto l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre il suo corpo dall’abitacolo. Spaventosa la scena apparsa ai soccorritori. A peggiorare la situazione, il mezzo pesante coinvolto nell’incidente che ha perso gasolio che si è disperso sul manto stradale mettendo a rischio la tenuta delle altre autovetture. I soccorritori hanno solo certificato il decesso del 37enne mentre l’autista del camion è rimasto ferito lievemente. Non è ancora chiaro se Cirillo abbia perso il controllo della vettura per un colpo di sonno, un malore improvviso o un’improvvisa distrazione. L’esame autoptico, affidato a un esperto e previsto per oggi presso il Vecchio Policlinico di Napoli, potrebbe fornire risposte cruciali. Fiat Punto e camion coinvolto nello scontro sono stati posti sotto sequestro. L’ennesima morte su questo tratto stradale riaccende il dibattito sulla sicurezza della Statale 268, con i cittadini che chiedono a gran voce interventi concreti per evitare altre tragedie.