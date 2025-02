Frosinone, esonerato Greco

Il Frosinone, penultimo con 23 punti, sta vivendo una stagione difficilissima, al punto che per la prima volta in 21 anni di gestione, il presidente Maurizio Stirpe ha deciso di cambiare due allenatori nella stessa stagione. Segno evidente di una situazione ritenuta ormai critica.

Ora il club ciociaro è alla ricerca di un nuovo tecnico per tentare la salvezza. In pole position c’è Davide Ballardini, allenatore esperto abituato alle lotte per la permanenza in categoria. Tra i possibili candidati anche Paolo Bianco, profilo giovane ma con esperienze interessanti.