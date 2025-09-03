Salernitana, Ferraris e Quirini: “Onore vestire questa maglia” - Le Cronache Salernitana
Salernitana, Ferraris e Quirini: “Onore vestire questa maglia”

  • Settembre 3, 2025
Giornata di volti nuovi in casa granata. Andrea Ferraris ed Ettore Quirini sono arrivati in città e nel pomeriggio si aggregheranno al gruppo guidato da mister Raffaele per la ripresa degli allenamenti.

Ferraris, ex Pescara, vestirà la maglia numero 80 e ha raccontato le sue prime emozioni: “È un onore giocare in una piazza del genere, in uno stadio magnifico. Alla mia prima convocazione in Serie A venni qui e mi rimase impresso il calore della gente. Non vedo l’ora di segnare”.

Entusiasta anche Quirini, che ha sottolineato il fascino dell’ambiente granata: “In Italia piazze come Salerno ce ne sono poche. Ricordo gli 8mila tifosi a Empoli, fu qualcosa che mi impressionò. Sono molto contento e spero di vincere”.

