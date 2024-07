Salernitana, dopo Gentile torna veseli

di Marco De Martino

SALERNO – La Salernitana batte il primo colpo in entrata di questa sessione estiva del calciomercato. Si tratta di Davide Gentile (nella foto), poliedrico difensore classe 2003, quindi under, proveniente dalla Fiorentina. Gentile ieri mattina ha provveduto a prolungare di una stagione, fino al 2026, il contratto con la società viola che sarebbe scaduto al termine della prossima stagione ed ha poi sottoscritto l’accordo con la Salernitana che l’ha prelevato con la formula del prestito.

IL PRIMO COLPO Nato a Napoli 21 anni fa, è cresciuto nelle giovanili del Benevento prima di approdare nella Primavera della Fiorentina con cui ha raggiunto anche la convocazione nell’Italia under 20 prima di fare le prime esperienze da Pro in prestito nelle ultime due stagioni sempre in serie C prima alla Pro Vercelli e poi, nello scorso campionato, al Fiorenzuola. Ora per Gentile, che nasce terzino destro ma che grazie alla sua stazza (è alto 191 centimetri) può essere adattato anche nel ruolo di difensore centrale, è giunto il momento di spiccare il volo e la Salernitana, in serie cadetta, può rappresentare l’occasione propizia. Petrachi si sta adoperando per rimpinguare la rosa dei difensori con ulteriori arrivi. Da un momento all’altro può concretizzarsi il ritorno di Freddie Veseli, svincolato e pronto a tornare a Salerno ed alle dipendenze di Martusciello. Ben avviata anche la trattativa per un classe 2002, il terzino sinistro della Juventus Next Gen Alessandro Pio Riccio, nell’ultima stagione in prestito al Modena. Dalla Lazio potrebbe arrivare un altro terzino sinistro, il 24enne Kamenovic così come il portiere Magro dalla Primavera biancoceleste. Il restyling difensivo continuerà nei prossimi giorni con la probabile rescissione di Bronn e le cessioni di Lovato, Pirola, Sambia e Bradaric, elementi quest’ultimi comunque pronti a partire per il ritiro di Rivisondoli in attesa di essere collocati.

INTRIGO DIA Nel frattempo continua la corte di Bologna e Lazio nei confronti di Boulaye Dia. Dopo l’interessamento dei felsinei per il senegalese, formulando per lui un’offerta con la prospettiva di sostituire il partente Zirkzee giocando in Champions League, la società capitolina si è rifatta sotto tentando nelle ultime ore l’affondo decisivo. La Salernitana non può che essere felice di questo testa a testa e spera che Dia finalmente si decida ad accettare una delle due proposte. Il senegalese preferirebbe andare all’estero, magari in Premier League, ma alla fine potrebbe accontentarsi di restare nel Bel Paese per provare a rilanciarsi in serie A giocando e con la vetrina delle coppe europee.

SI TRATTA CON CANDREVA Si cerca un accordo anche con Antonio Candreva. La Salernitana avrebbe chiesto uno sconto al calciatore rispetto ai 500mila euro di buonuscita previsti dalla sua clausola rescissoria, nelle prossime ore potrebbe arrivare l’annuncio della separazione soprattutto se un club di A dovesse farsi avanti proponendo un altro ingaggio a Mast’Antonio.