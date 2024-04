Salernitana, Dia mai rifiutato di entrare in campo

Boulaye Dia ha rilasciato un’intervista al quotidiano francese L’Equipe dove ha parlato anche della sua esperienza di Salerno e gli ultimi tribolati mesi.

Ho appena fatto un gesto della testa, non pensavo davvero di entrare perché non mi ero affatto riscaldato prima. Ha visto il mio gesto, mi ha detto subito: “Sediti” e ha detto a un altro ragazzo di andare a scaldarsi. Sulla scia, ne abbiamo parlato nello spogliatoio. Ci ha detto che doveva rimanere tra di noi. Poi, ha disimballato tutto in conferenza stampa subito dopo. Ma non ho mai rifiutato di entrare, ho anche testimoni, compagni di squadra, che sono pronti a testimoniare.