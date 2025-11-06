Salerno. Luci di artista al via il 14

La città si prepara a riaccendere la magia di Luci d’Artista. Dopo giorni di attesa e ipotesi, sembra ormai confermata la data di avvio dell’edizione 2025/26: venerdì 14 novembre. È questa, infatti, la giornata individuata per l’accensione ufficiale delle installazioni luminose che, come da tradizione, trasformeranno Salerno in un percorso di luci, colori e suggestioni.

L’annuncio è arrivato direttamente dal sindaco Vincenzo Napoli, che ha confermato quanto trapelato nei giorni scorsi: «I tecnici mi hanno rassicurato – ha dichiarato –. Dovrebbe essere proprio quel venerdì pomeriggio il momento in cui, pigiando sull’interruttore, la città si illuminerà».

Un sospiro di sollievo per i salernitani e per i tanti visitatori che attendono l’inizio della kermesse. Restano tuttavia ancora vuoti alcuni dei luoghi simbolo della manifestazione, Corso Vittorio Emanuele, piazza Flavio Gioia e la Villa Comunale, dove nelle precedenti 19 edizioni si è concentrata la maggiore attrazione del pubblico.

La scelta della data non è casuale: il weekend successivo sarà infatti quello delle elezioni regionali, con comizi e iniziative politiche che avrebbero reso difficile la gestione dell’evento. Così, il 14 novembre potrebbe segnare non solo l’accensione delle luci, ma anche l’inizio ufficiale del periodo natalizio in città, con la speranza che ancora una volta Luci d’Artista sappia unire stupore, tradizione e turismo.