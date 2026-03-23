Salernitana, Cosmi promuove i suoi

di Marco De Martino SALERNO – Serse Cosmi è vi- sibilmente soddisfatto dopo la terza vittoria consecutiva della Salernitana: ««Quello che emerge -ha esordito in sala stampa il tecnico- è la ca- pacità di soffrire, in questo campionato gli episodi la fanno da padrone. Mi riferi- sco alla partita di Caserta, a quella di Crotone ed anche con il Latina. Dare un giudizio è complicato, anche oggi siamo partiti con la promessa di essere aggressivi ed invece abbiamo subito e non ab- biamo reagito. Pian piano ab- biamo preso campo ed è arrivato l’episodio dell’espul- sione che ci ha favorito. L’Al- tamura ha dovuto giocare

una partita nella propria metà campo dopo che ci aveva messo in difficoltà nelle ripartenze, e noi abbiamo fatto quello che non piace alla gente ovvero fare giro palla e andare sugli esterni per creare la superiorità nume- rica, cercare i cross e provare a fare gol. Capisco che da fuori si vorrebbe vincere 5-1 perchè noi siamo la Salernitana e loro l’Altamura ma questa equazione in questo campio- nato non esiste. E’ successo a noi come al Catania sette giorni fa sempre contro l’Alta- mura quando ha vinto invece non di pareggiare ma di per- dere. Il rigore ha messo un po’ di serenità, poi nel secondo tempo è venuto fuori il rad- doppio su un cross sbagliato e ce lo prendiamo». Sulle scelte