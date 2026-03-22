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Salernitana, Cosmi con gli uomini contati

  • Marzo 22, 2026
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Salernitana, Cosmi con gli uomini contati

di Marco De Martino

SALERNO – Una tegola dopo l’altra per la Salernitana nella sua marcia di avvicinamento al posticipo di domani sera all’Arechi contro il Team Altamura. Dopo aver perso prima Giuseppe Carriero, per la squalifica a sorpresa rimediata dopo Crotone ma anche per un attacco influenzale che l’ha costretto ad un lavoro differenziato, e poi Filippo Berra, a causa di un risentimento muscolare, ieri è toccato a Luca Villa fermarsi ai box a causa di un leggero attacco influenzale. Il mancino, visto che l’appuntamento con i pugliesi è ormai dietro l’angolo, difficilmente sarà a disposizione ma al massimo potrà accomodarsi in panchina. Un guaio per mister Serse Cosmi che si ritrova con gli uomini contati soprattutto in difesa, anche in considerazione dell’assenza di Matteo Arena, che ne avrà ancora per qualche settimana e che anche ieri ha lavorato solo tra palestra ed il lettino del fisioterapista. A questo punto appare quasi scontata la conferma della difesa a quattro, nonostante la bocciatura del tecnico granata dopo il primo tempo di Crotone. La linea difensiva davanti a Donnarumma sarà quasi certamente formata, da destra a sinistra, da Cabianca, Matino, Golemic ed Anastasio. In mezzo al campo spazio nuovamente a Capomaggio che andrà ad affiancare Gyabuaa e de Boer, mentre in attacco, con gli inamovibili Achik e Lescano, dovrebbe toccare nuovamente allo scalpitante Ferraris. Oggi alle 15, sempre al Mary Rosy, i granata svolgeranno la seduta di rifinitura mentre ieri mattina il gruppo, dopo una fase di attivazione, ha svolto essenzialmente esercitazioni tattiche. Ancora a parte Brancolini, Carriero e Inglese, al pari di Berra. Infine, per quanto riguarda la prevendita, l’attesa dei tifosi resta per Salernitana-Team Altamura resta fredda come nelle ultime uscite casalinghe: sono infatti poco più di mille i biglietti venduti finora.

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