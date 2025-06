Salernitana, continua protesta degli ultras

di Marco De Martino

SALERNO – Non accenna a placarsi la protesta degli ultras della Salernitana nei confronti del sistema calcio ed, in particolare, di Lega B e Figc. Come già accaduto nei giorni scorsi, nel corso della notte tra venerdì e sabato sono stati esposti una decina di striscioni, nei consueti punti strategici della città, tutti con il medesimo polemico testo: “Sistema corrotto, Lega complice: il vostro complotto, la nostra rivolta!”. Un messaggio eloquente che conferma la tensione altissima in seno ai gruppi ultras granata in vista dell’ormai probabile disputa dei play out tra la Sampdoria e la Salernitana. A questo punto, nonostante l’accorato appello dell’Amministratore Delegato del club granata Maurizio Milan, il quale aveva chiesto un passo indietro ai tifosi della curva sud Siberiano per restare accanto alla squadra nel momento più delicato degli ultimi anni, appare sempre più probabile che, come preannunciato durante il sit in di protesta svoltosi all’Arechi lo scorso 19 maggio, venga attuata la diserzione nelle due partite contro i blucerchiati che sanciranno l’ultima retrocessa in serie C. Un ostacolo in più, dunque, per la Salernitana in vista della doppia decisiva sfida di spareggio.

MARINO DECRETA 48 ORE DI RIPOSO Intanto ieri mattina si è svolto l’ultimo allenamento settimanale per la Salernitana al centro sportivo Mary Rosy. Assenti i nazionali Lochoshvili, Stojanovic, Bronn e Christensen, mentre era presente Hrustic che ha chiesto ed ottenuto dall’Australia di saltare gli impegni della selezione oceanica e di rimanere così aggregato al gruppo granata. Dopo la sgambatura in famiglia disputata ieri pomeriggio, gli uomini di Pasquale Marino hanno svolto un lavoro tecnico e partitina a campo ridotto. Il tecnico ha concesso due giorni di riposo alla squadra con la ripresa della preparazione che è stata fissata per martedì prossimo alle 15:30 al Mary Rosy.