Benzinaio accoltellato a morte a Tor San Lorenzo, il fermo del presunto killer 18enne – Video

(Adnkronos) – Diciottenne, già noto alle forze dell'ordine, era nascosto in un’abitazione di Cisterna di Latina. I carabinieri hanno fermato il presunto killer del benzinaio ucciso con una coltellata al cuore durante una rapina in un distributore di Tor San Lorenzo, a Roma. Il giovane, spiegano i militari, ha confessato il delitto, conducendo poi gli inquirenti in un’area boschiva di Ardea dove aveva nascosto l’arma – un coltello a serramanico con lama della lunghezza di 16 cm, con tracce di sangue -, il casco e alcuni indumenti indossati al momento dell’omicidio. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)