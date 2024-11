Salernitana, Club Mai Sola: “Iervolino allontani i dirigenti responsabili

“Tanta delusione! L’amarezza di questi quasi due anni sta andando oltre ogni limite. Se la si potesse misurare supererebbe i tanti km che ogni anno ci accolliamo solo per amore della maglia. Amore che non avrà mai fine!

Ha sbagliato, presidente Iervolino, già dalla famosa frase di quel dicembre “la Salernitana è nostra!”. No lei ha rilevato una Società, ma la Salernitana era, è e rimarrà NOSTRA!

Non ci interessa se l’ha pagata poco o tanto o se ha speso, negli anni, molto o poco. Siamo, però, sempre coerenti e, pertanto, resteremo semplici tifosi; ma lei ha rilevato una società, lei, nelle sue funzioni, ha messo persone che avrebbero dovuto guardare anche ai bilanci, quindi tocca a lei e ai suoi uomini sistemare le troppe situazioni ridicole che voi avete creato a danno nostro e della nostra Salernitana.

Le vostre scelte non DEVONO ricadere sulla nostra DIGNITÀ.

Pertanto, per la nostra Salernitana chiediamo:

1) CHIAREZZA, basta col teatrino dei burattini improponibili che non sanno neppure dove si trovi lo stadio Arechi;

2) PROGRAMMAZIONE, a partire già dal prossimo calciomercato di gennaio, mettendo in condizione le uniche persone competenti di calcio a poter operare al fine di salvare una stagione (leggasi anche nel senso di dare rispetto a tutti quelli che seguono la maglia granata fino all’ultimo minuto, senza mai abbandonare il campo);

3) ALLONTANAMENTO di tutti quei “dirigenti” che hanno responsabilità sia dell’attuale situazione debitoria della società sia nel non rispettare i tifosi e la direzione sportiva, parlandone, addirittura, apertamente male durante un’intervista.

Si dia ampio mandato, per poter porre fine a questo scempio, al sig. Petrachi e all’allenatore attuale, come unico modo per dimostrare che è il reale responsabile di una società di calcio, e per riprendersi il ruolo che DOVREBBE AVERE, dando dignità ad una tifoseria sballottata dalle tante chiacchiere e da fatti mai coerenti tra loro. Noi resteremo sempre vicini alla maglia, mai vicini a chi assume atteggiamenti ostili, distaccati e falsi!”.

E’ questo il testo diffuso, attraverso la propria pagina social, dal club granata Mai Sola, presieduto da Antonio Carmando, sulla crisi profonda che sta vivendo la Salernitana.