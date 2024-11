Mercatello piange don Antonio Galderisi

Mercatello piange la scomparsa di don Antonio Galderisi. Il sacerdote, che era nato a Salerno 79 anni fa, è ritornato alla Casa del Padre. La sua attività pastorale è stata per gran parte legata alla chiesa di Santa Maria a Mare, dove è stato parroco per 27 anni.

Ha avuto un rapporto speciale con la sua comunità parrocchiale, che ha cercato sempre di tenere ben aggregata. Ma, soprattutto, si è adoperato tanto per la ristrutturazione della chiesa e, soprattutto, per la realizzazione del sagrato.

Si è speso anche per riattivare la processione, lungo le strade del quartiere, in occasione della festa di Santa Maria a Mare nel mese di settembre.

La camera ardente, per rendergli l’ultimo saluto, sarà allestita all’interno della “sua chiesa” di Mercatello.

L CORDOGLIO DEL SINDACO E DI QUANTI LO CONOSCEVANO. Salerno dice addio a mons. Antonio Galderisi storico Parroco di Santa Maria a Mare. La Civica Amministrazione partecipa al cordoglio per la scomparsa di un sacerdote che ha dedicato la sua vita al servizio della nostra comunità. La sua attività pastorale, con tante iniziative condivise con il Comune, è sempre stata ispirata ad una profonda umanità che l’hanno fatto amare ed apprezzare. Rinnoviamo la nostra profonda gratitudine ed abbracciamo familiari ed amici. Scrive il sindaco Napoli su facebook

– A nome dell’Associazione Universo Humanitas desideriamo esprimere il nostro più profondo cordoglio per la scomparsa del nostro amato Cappellano e Parroco, Don Antonio Galderisi

La notizia della sua dipartita ci ha colpito profondamente, e ci uniamo a voi nel dolore per la perdita di una guida spirituale così preziosa. Don Antonio non è stato solo un pastore e un servitore fedele del Signore, ma anche un esempio di amore, dedizione e umanità per tutti noi.