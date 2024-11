Fondovalle Calore, la GdF torna in Provincia

di Erika Noschese

La Guardia di Finanza di Salerno è in Provincia, in questo momento, per acquisire nuove documentazioni riguardanti la Fondovalle Calore, la cui gara è stata annullata di recente. Le Fiamme Gialle si sono recate presso l’ufficio del nuovo Rup, Gioita Caiazzo, in presenza anche del vecchio Rup, Angelo Michele Lizio, iscritto nel registro degli indagati. Lo scorso 12 novembre il dirigente del Settore Viabilità della Provincia di Salerno, Angelo Michele Lizio, ha rassegnato le dimissioni da Responsabile unico del procedimento (RUP) per due appalti finiti sotto la lente d’ingrandimento della Procura. Gli appalti in questione riguardano il lotto A-B della Fondovalle Calore e il secondo stralcio della viabilità dell’Aversana.